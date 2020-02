Nuno demande plus de Jota alors qu’il exhorte les loups à se concentrer sur la chasse

Date de publication: dimanche 23 février 2020 16h53

L’entraîneur-chef des Wolves, Nuno Espirito Santo, a déclaré que son équipe devait rester concentrée après que sa victoire 3-0 contre Norwich dimanche les ait maintenus dans la course pour une place parmi les quatre premiers.

L’accolade de Diogo Jota en première mi-temps – qui a porté son total à cinq buts en deux matchs – a été suivie par le but de Raul Jimenez après la pause en tant qu’hôtes abattu un côté de Norwich qui a lutté après être allé derrière.

Le résultat a vu loups reste huitième avec 39 points mais seulement cinq à la quatrième place de Chelsea, avec la bataille pour le football de Ligue des Champions la saison prochaine qui devrait chauffer alors que la saison de Premier League entre dans ses phases finales.

S’adressant à BBC Sport après le match de dimanche, cependant, Nuno a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas à la position de son équipe dans le tableau.

«Nous avons très bien géré le match, nous avons toujours été en contrôle. Nous avons bloqué [Norwich] et créé de nombreuses opportunités », a déclaré le manager.

“Ce qui est plus important, c’est la croyance – le résultat est ce que nous voyons après. L’énergie était nécessaire [after playing on Thursday] et l’équipe l’a montré si bien. “

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe pouvait terminer dans le top quatre, Nuno a déclaré: «Nous allons rester concentrés car la difficulté est de maintenir vos performances tout au long de la saison.

“Après cela, nous verrons, mais il s’agit de bâtir votre équipe et de la préparer à la compétition quand et où.”

Après que la forme boursouflée de Jota a continué, Nuno a demandé plus à l’attaquant.

“Il montre ses performances et son travail acharné, et il a un long chemin à parcourir car il y a toujours de la place pour s’améliorer”, a ajouté le manager.

Les Wolves sont de retour en action en Ligue Europa jeudi, mais le travail acharné de leur 32e match de Ligue Europa est terminé, après avoir gagné 4-0 contre l’Espanyol au match aller jeudi.

L’équipe de Nuno se rendra ensuite à Tottenham, où la victoire raffermira ses références pour une place parmi les quatre premiers à la fin de la saison.