Nuno déplore les petites marges alors qu’il savoure le talent unique des Wolves

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 10h51

Nuno Espirito Santo a félicité son équipe des Loups après leur malheureuse défaite à Liverpool et a admis que son équipe avait perdu le match à cause de ce qu’il considérait comme de “petites marges”.

Les Reds ont tout balayé devant eux en Premier League cette saison, seul Man Utd leur refusant la victoire jusqu’à présent.

Mais ils ont dû creuser profondément pour voir un affichage plein d’entrain des Wolves en seconde période, avec des buts de Jordan Henderson après huit minutes et puis Roberto Firmino sur 85 victoire de scellement; qu’après que les hôtes avaient menacé de mettre fin à la série invaincue de Liverpool cette saison.

Jurgen Klopp n’a pas tardé à féliciter deux stars des Wolves après le match, mais pour Nuno, le patron a pu réfléchir sur un affichage fantastique de ses joueurs.

“[It was a] Très bonne performance. Défensivement, nous étions organisés et nous avons bien joué. Nous avons créé des opportunités et le momemtum était là mais nous avons fait face à une très bonne équipe. Je suis très content des garçons. [We lost to] Petites marges.

Interrogé sur la façon dont il pensait que son équipe avait étouffé Liverpool, il a ajouté: «C’était un bon match. Nous avons bien joué. Il n’y a rien à être déçu. Obtenir l’élan était important.

«Nous avons bien défendu, nous étions bien organisés. Nous devons regarder cela [conceding a set-piece].

«C’est ce que nous voulons. Nous voulons être compétitifs et continuer à grandir.

«Nous avons eu au dernier moment du match [the chance to equalise]. Il s’agit de créer. Les choses viendront naturellement.

«Je suis heureux lorsque nous performons bien. Nous avons affronté une équipe fantastique. Ce sont les normes que nous voulons. »

En poussant Liverpool jusqu’au bout, Nuno «Il indique que nous voulons être compétitifs et nous améliorer. Ce qui manquait aujourd’hui, nous devons chercher la semaine prochaine afin de pouvoir mieux concurrencer. »

Ailier à talons jais des loups Adama Traore a été nommé homme du match pour son étalage malgré sa défaite du côté perdant et Nuno a déclaré à propos de l’Espagnol: «Il est unique. Il a des trucs que personne d’autre n’a. Et le talent. Il y a beaucoup d’espace pour grandir. »