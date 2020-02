Nuno Espirito Santo “détendu” malgré aucune offre de contrat des loups

Crédit photo: .

Nuno Espirito Santo se dit détendu quant à son avenir en tant que manager des Wolverhampton Wanderers, bien qu’il n’ait pas encore été proposé par le club de Premier League.

Nuno Espirito Santo heureux à Wolverhampton Wanderers

“Mon obsession”

S’exprimant avant le choc de son équipe avec Leicester City, le patron des Wolves a expliqué comment il ne pensait qu’au club Molineux.

«Je n’ai eu aucune proposition. J’ai encore un an, je n’y pense pas. Nous verrons, mais je ne me concentre que sur demain. Il nous reste un an sur le contrat et nous l’avons signé et nous y sommes engagés.

«Ils (les fans des Wolves) peuvent être assurés chaque jour que c’est mon obsession. Les loups sont mon obsession, c’est ma vie. Je ne pense à rien d’autre. Je vous parle mais je pense au jeu. “

Nuno Espirito Santo insiste sur le fait que son avenir à long terme ne dépend pas de lui

Cependant, le patron des Wolves a refusé de s’attirer sur son avenir au-delà de son contrat actuel. Il lui reste 16 mois sur son contrat. Malgré sa popularité évidente dans le Pays Noir, Santo insiste sur le fait que son avenir à long terme est hors de ses mains.

“J’ai changé ma vie quand nous avons commencé il y a trois saisons – non seulement moi, mais beaucoup de gens ont déménagé et changé leur vie pour venir à Wolverhampton”, a-t-il déclaré.

«Les joueurs sont avec nous depuis le premier jour, c’est pourquoi je dis que c’est ma vie. Je suis à 100% ici et je donne tout ce que j’ai pour aider mes joueurs et aider à améliorer le club. Je donne tout ce que je peux. »

Les fans de Wolverhampton Wanderers espèrent que les négociations commenceront bientôt

Il est juste de dire que le patron portugais est un homme populaire à Molineux. Lors de sa première saison au club, il a mené les Wolves au titre de champion, avant de terminer septième en Premier League la saison dernière.

Les “Old Gold” sont fermement à la recherche de qualifications européennes pour la saison prochaine, alors qu’ils attendent avec impatience un affrontement en huitièmes de Ligue Europa avec l’Espanyol la semaine prochaine.

En décembre, l’ancien patron de Porto était étroitement lié au poste vacant d’Arsenal. Il ne fait aucun doute que les plus grands clubs de toute l’Europe prennent note de l’excellent travail qu’il continue de faire chez les Wolves, et les supporters de Wanderers aimeraient certainement le voir consacrer son avenir à long terme au club.

Photo principale:

Intégrer à partir de .