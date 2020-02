Nuno Espirito Santo malade de VAR alors que les Wolves se voient refuser une grande victoire

Date de publication: samedi 15 février 2020 9:06

Le patron Nuno Espirito Santo a remis en question un autre appel controversé du VAR contre les Wolves après leur match nul 0-0 avec Leicester.

L’en-tête de Willy Boly en première mi-temps a été refusé après qu’un examen vidéo ait statué que Pedro Neto était à quelques millimètres du hors-jeu dans la préparation.

Hamza Choudhury a été expulsé pour les Foxes après avoir ramassé un deuxième carton jaune pour un défi téméraire sur Leander Dendoncker à 14 minutes de la fin.

Mais Les loups étaient frustrés et seul Sheffield United, avec cinq, a eu plus de buts exclus par les décisions du VAR en Premier League ce trimestre.

Nuno a déclaré: «Il y avait une expression ici en Angleterre à propos de« la lumière du jour claire »dans ces décisions.

«La loi est la loi, mais y a-t-il un net avantage? Je suis toujours positif, je suis bouleversé bien sûr parce que Molineux bourdonnait et était soudain tombé.

«Il faut faire quelque chose. Lorsque vous avez quelque chose et que quelqu’un le retire, vous n’aimez pas cela, mais la loi est la loi.

“Je ne suis pas un spécialiste de l’arbitrage, nous ne jugeons pas le travail des arbitres ici. Je suis frustré par la situation et tout ce qui est impliqué. Nous ne devrions pas être assis ici pour en parler. »

Ce point a propulsé les Wolves à la septième place de la Premier League, à trois points de Sheffield United, cinquième.

Nuno a cependant minimisé la course pour la cinquième place en disant: «Vous pensez que nous courons après quelque chose? On poursuit un bon moment pour récupérer et dimanche on va commencer à se préparer pour jeudi (en Ligue Europa contre l’Espanyol).

“Nous ne pensons à rien d’autre. Jeudi va être très difficile. »

Nuno, quant à lui, a admis qu’il attend toujours une nouvelle offre de contrat mais reste détendu quant à son avenir.

