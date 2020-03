Nuno explique pourquoi les Wolves prendront Brighton aussi au sérieux que l’Olympiacos

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 10:40

Nuno Espirito Santo insiste sur le fait que les loups doivent adopter la même approche dans tous leurs matchs car ils équilibrent leurs devoirs en Premier League avec la Ligue Europa.



Brighton s’est rendu à Molineux samedi après avoir remporté une seule fois lors de ses 13 derniers matches de Premier League.

Le côté de Graham Potter est juste un point au-dessus des trois derniers, tandis que les Wolves ne sont assis qu’à l’extérieur des cinq premiers sur la différence de buts.

Nuno se méfie cependant, alors qu’ils continuent de poursuivre la Ligue des champions.

Il a dit: «Il ne s’agit pas de la table, c’est de votre adversaire. Ça va être très difficile, Graham depuis le début a mis en place une idée, un schéma de jeu, c’est une bonne équipe, pleine de joueurs de qualité.

«Nous devons rivaliser et nous concentrer uniquement sur la tâche que nous devons accomplir pendant le match, préparer et concourir (pour) chaque balle. Nous ne changeons pas.

«Nous devons bien nous préparer. Il peut y avoir plusieurs options dans l’équipe de Brighton, mais pleines de joueurs de qualité et une bonne façon de jouer au football. »

Nuno n’a pas l’ailier arrière Jonny et le milieu de terrain Morgan Gibbs-White (les deux chevilles) pour le match alors que les Wolves visent une troisième victoire consécutive de haut vol après un succès 3-2 à Tottenham la semaine dernière.

Ils se rendront également à l’Olympiacos la semaine prochaine pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa jeudi..

“Les joueurs traversent la saison, de bonnes performances, de mauvaises performances, des moments où ils se sentent plus capables et confiants”, a déclaré Nuno lors d’une conférence de presse.

«Nous réalisons qu’il y a des hauts et des bas, nous essayons de trouver des solutions pour maintenir et maintenir, à travers la compétition, le niveau de performance, individuellement et en équipe.

“Nous ne faisons rien de différent. Je pense que le mérite revient aux joueurs, à la façon dont ils se préparent, se reposent, récupèrent, concourent, tout dépend d’eux et de l’esprit d’équipe qu’ils ont.

“Diogo (Jota) va bien, Matt (Doherty) aussi, pas seulement eux, toute l’équipe est prête à concourir, sachant et réalisant que c’est à propos de l’équipe, pas des individus.”