Nuno refuse de blâmer l’atmosphère à huis clos pour un match nul à Athènes

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 11h00

Nuno Espirito Santo a refusé de blâmer la réticence des Loups à jouer à l’Olympiacos pour leur performance bégayante.

Le but dévié de Pedro Neto a valu un match nul 1-1 lors du match aller de son dernier match de Ligue Europa à Athènes.

Ruben Semedo a été expulsé en première mi-temps pour les hôtes mais Youssef El Arabi les a mis en avant après la pause.

Les loups avaient demandé à l’UEFA de reporter le match – un appel qui a été rejeté – après que le propriétaire de l’Olympiacos Evangelos Marinakis ait annoncé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus mardi.

Le match se jouait déjà à huis clos au stade Karaiskakis en raison de l’épidémie de Covid-19.

Les loups étaient confus quant à la raison pour laquelle ils avaient été obligés de jouer par l’UEFA et ils avaient du mal à vaincre une équipe qui a joué plus de 60 minutes avec 10 hommes, mais Nuno a insisté sur le fait que ce n’était pas à cause de problèmes hors terrain.

Il a dit: “Non, soyons justes envers tout le monde. Pendant le match, ce n’était pas ce sentiment. Ils étaient concentrés et organisés. L’Olympiacos est une très bonne équipe.

«Le jeu reste avec moi parce que je dois y travailler et l’analyser. C’est très difficile, au début du jeu, c’était étrange, les niveaux d’énergie – il manquait quelqu’un à pousser. Ce n’était pas un très bon match. »

Semedo a été limogé lors d’une première mi-temps après avoir commis une faute sur Diogo Jota alors que l’attaquant menaçait de s’échapper.

Mais El Arabi a ouvert le score neuf minutes après la pause, touchant le centre de Guilherme.

Neto a égalisé 13 minutes plus tard lorsque Joao Moutinho a touché un coup franc et son faible effort a coupé Andreas Bouchalakis au mauvais pied de Jose Sa.

“J’ai essayé d’aider l’équipe à faire de mon mieux et avec 10 gars c’était difficile, ils se sont rapprochés et maintenant nous allons au deuxième match”, a déclaré Neto à BT Sport.

“Je pense que nous aurions pu tirer plus de fois mais maintenant nous nous concentrons sur le suivant.”

Dimanche, les loups devraient se rendre à West Ham dans l’élite, bien que la Premier League tiendra une réunion d’urgence du club vendredi concernant les rencontres après que le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ait été testé positif au coronavirus.

«Maintenant, nous allons penser à West Ham mais nous continuons à travailler. Nous avons maintenant West Ham et j’espère que jeudi prochain, nous jouerons à nouveau », a ajouté Nuno.

«Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de matches mais nous allons retourner en Premier League et nous devons bien nous reposer, récupérer. Le calendrier est très serré. “

Le patron de l’Olympiacos, Pedro Martins, n’a pas tenu de conférence de presse après le match car le club a réduit les interactions au minimum.