Nuno révèle la principale chose à laquelle il ne s'attendait pas dans la victoire des Wolves sur Man City

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 10:22

Nuno Espirito Santo admet qu'il aurait été déçu si les Wolves n'avaient pas battu Manchester City.

La course au titre s'achève suite au choc de Molineux, qui a vu les Wolves revenir de deux buts pour décrocher une victoire 3-2 avec une frappe de dernière minute de Matt Doherty.

Une grande partie de l’accent sera mis sur les espoirs sans cesse décroissants de City de conserver leur titre, mais les implications pour les vainqueurs ne doivent pas être négligées, car les Wolves sont désormais à la cinquième place – à seulement huit points de leurs adversaires en troisième place.

"C'était une bonne nuit, une très bonne nuit", a déclaré le manager Nuno à Amazon Prime. «Le match était fantastique. Tout change avec City avec un homme de moins mais c'était très bien.

«J'ai dit [à mes joueurs] de continuer à faire les mêmes choses et à trouver des solutions. Plus important encore, nous sommes restés dans le match. Nous n’avons pas fait cela, nous avons concédé le deuxième but et nous nous sommes fait mal, mais ce fut une réaction fantastique.

«C'était très bon, les buts étaient bons, juste très bons!»

Le VAR a de nouveau joué un rôle important, avec ses décisions d'expulser Ederson pour les visiteurs, mais aussi de leur accorder une pénalité qui a conduit à leur premier match.

Nuno était impatient d'éviter la discussion, mais a admis que les arbitres devaient recevoir plus de confiance.

«Je pensais que je ne parlais peut-être pas de VAR. Je ne peux pas leur parler [aux arbitres] directement. Il est maintenant temps de bien faire les choses. Ce sont des décisions qui affectent tout. Je n'ai vu que des choses à l'écran.

«Il touche Riyad Mahrez sur le pied mais est-ce suffisant? Je ne participerai pas aux discussions mais elles continueront.

«Nous devons faire confiance à VAR et à l'arbitre. Ils voient l'image. Si les décisions sont égales, tout ira bien. Si vous amenez l'arbitre à l'écran et qu'il le voit au ralenti, il peut alors mieux décider.

«Il connaît le morceau du jeu. Le ralenti dans VAR ne peut pas juger. Vous savez ce que je dis? Faisons plus confiance à l'arbitre. Vous devez lui faire confiance. Il peut tout sentir, tout voir et tout mesurer. Même les réactions des joueurs. Il y a tellement de choses qui peuvent aider l'arbitre. »

Remettant l'accent sur l'importance de leur résultat et de leur performance, il a ajouté à BBC Sport qu'il était surpris de la possession de son équipe.

«Je n'aurais pas été déçu même si nous n'avions pas gagné parce que nous avions bien joué. Peu importe le résultat, je dois être fier des joueurs.

«Nous avons eu beaucoup plus de ballon que prévu, nous avons donc dû trouver des solutions.

«Nous avons joué de manière agréable, comme nous le voulions, en passant le ballon côte à côte et en obtenant des rencontres individuelles dans les zones étendues.