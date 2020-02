Nuno révèle ses émotions après avoir guidé les Wolves vers les 16 derniers de la Ligue Europa

Date de publication: jeudi 27 février 2020 9:34

Nuno Espirito Santo a déclaré que les huitièmes de finale de la Ligue Europa étaient «massifs pour le club» après que les Wolves aient dépassé l’Espanyol jeudi soir.

Après avoir remporté le match aller 4-0, l’équipe de Premier League s’est rendue à Barcelone dans une position confortable à égalité et a pu effectuer un certain nombre de changements.

Les loups ont perdu le match, Jonathan Calleri a complété son tour du chapeau à la 91e minute pour donner la victoire aux Espagnols, mais ils ont quand même progressé avec une victoire globale de 6-3.

C’est la première fois qu’ils atteignent les seizièmes de finale d’une compétition européenne depuis 1972, et s’adressant au site officiel du club, Santo a fait part de sa fierté de voir son équipe atteindre ce stade de la compétition.

“C’est excitant. C’est énorme. La constitution de l’équipe, le processus que nous avons traversé, nous sommes donc ravis », a-t-il déclaré.

«Il y a eu des équipes très difficiles. Cela a commencé dans les qualifications, les éliminatoires ont été difficiles, la phase de groupes a été difficile, et nous avons dû gérer les compétitions, ce qui est en même temps difficile avec une petite équipe.

«Mais je suis très fier de la façon dont les joueurs ont travaillé et se sont dévoués, et je pense que cela a été énorme. C’est énorme pour le club, énorme pour la ville et nous sommes heureux, mais nous voulons continuer. Continuez à travailler dur, et ce gel entre les joueurs est incroyable, mais nous devons continuer.

«Demain, nous allons voir le tirage au sort et maintenant nous commençons à penser au prochain match. Tout ce sur quoi nous nous concentrons maintenant, c’est la Premier League. »

loups découvrira ses adversaires pour le prochain tour vendredi après-midi, lorsque l’UEFA procédera au tirage au sort à son siège en Suisse.

Ils sont la deuxième équipe britannique à progresser après Rangers a également surmonté l’opposition portugaise mercredi, battant Braga 4-2 au total.

Ils pourraient être rejoints par Manchester United, Arsenal et Celtic devraient-ils réussir à surmonter leurs liens.