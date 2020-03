Nuno salue les “ incroyables ” loups pour avoir surmonté le défi clé de Tottenham

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 6h04

Le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, a salué les niveaux d’énergie de son équipe comme “incroyables” après qu’ils soient revenus par derrière deux fois pour battre Tottenham dimanche.

Les Spurs ont mené en première période grâce aux buts de Steven Bergwijn et Serge Aurier, de chaque côté de l’égalisation de Matt Doherty.

Cependant, l’équipe de Nuno a intensifié la mise en deuxième mi-temps avec Diogo Jota et Raul Jimenez sur la feuille de match. pour aider les loups à revendiquer un résultat massif dans leur quête d’un top quatre.

S’adressant au match du jour après le match, Nuno a révélé son admiration pour son équipe qui a surmonté un test clé contre un adversaire coriace.

“C’est incroyable les niveaux d’énergie que nous mettons dans le jeu”, a déclaré le manager.

«Ils se remettent très bien. C’est un défi, et quand vous acceptez vraiment le défi, vous donnez tout ce que vous avez, et c’est ce que nous faisons.

«Nous devrions commencer le match mieux, nous n’avons pas si bien commencé. Tottenham est une équipe tellement incroyable et peut créer tellement de problèmes.

«La deuxième mi-temps a été beaucoup, beaucoup mieux, plus organisée, mieux pressante et les mouvements pour le but étaient bons.»

Le résultat a été la troisième défaite consécutive des Spurs dans toutes les compétitions, mais a mis loups à moins de trois points des quatre premiers.

Ailleurs, Jose Mourinho a insisté sur le fait que le résultat était «totalement injuste».

Le manager des Spurs a également affirmé que son équipe n’était pas suffisamment agressive pour certaines parties du match.

