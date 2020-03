Ó️Óscar: “Nous devons encore voir la Celta que je veux”

FLASH: Le technicien n’est pas satisfait et veut plus.

Celta traverse un bon moment, et ce que l’entraîneur veut, c’est établir ces sensations comme quelque chose de plus permanent, pas seulement une montée en forme.

«Depuis mon arrivée, j’ai analysé ce qui se passait et nous étions convaincus que notre philosophie de travail pouvait nous aider car nous avions l’habitude de travailler avec des joueurs et des jeunes de qualité. Peu à peu, nous y avons travaillé et maintenant les résultats sont visibles, mais il y a encore assez pour voir l’équipe que je veux. »