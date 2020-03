Obi Mikel a démissionné de son club en Turquie car le football ne s’arrête pas »Presse

Mercredi 18 mars 2020

L’ancien joueur de Chelsea a décidé de ne pas continuer avec Trabzonspor pour protester contre la décision de la ligue turque de continuer avec le football malgré les avertissements de l’expansion du coronavirus. Le Nigérian de 32 ans a utilisé ses réseaux sociaux pour remercier les démonstrations d’affection.

Les implications pour le coronavirus se poursuivent. L’ancien joueur de Chelsea, John Obi Mikel, a mis fin à son contrat avec le Turc Trabzonspor pour protester contre la décision de la ligue du pays de poursuivre le football malgré les avertissements des organisations mondiales de suspendre leurs activités.

«Il y a plus de vie que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je ne veux pas jouer dans ces conditions. Nous devrions tous être à la maison avec nos familles et les personnes que nous aimons en ces temps difficiles. La saison devrait être annulée pour le moment auquel le monde est confronté “, a critiqué le joueur sur ses réseaux sociaux.

En ce sens, le joueur nigérian a voulu montrer son appréciation au club turc pour les expériences partagées et a souligné que c’était la décision la plus complexe de sa vie.

“Je tiens à remercier les fans pour leur soutien. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le personnel technique et médical d’Ayatabe pour tout ce que nous avons accompli cette saison. Ce fut la décision la plus difficile que j’ai prise de ma vie, mais dans la situation actuelle, nous devons prendre soin de notre famille », a déclaré le joueur sur son compte Instagram.

Le milieu de terrain de 32 ans a été escorté par Chelsea et Middlesbrough d’Angleterre, Tiajin Taeda de Chine et Trabzonspor où il appartenait à l’équipe depuis 2019.