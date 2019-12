Obi Mikel: "J'ai eu Chelsea et United essayant de me signer"

Alors qu'il n'avait que 18 ans, Obi Mikel a été la cause d'un combat entre Chelsea et Manchester United.

"J'étais à l'école mais Chelsea et Manchester United ont essayé de me signer", a déclaré le joueur, qui a déclaré avoir eu des réunions secrètes avec Alex Ferguson et José Mourinho pour le convaincre.

«Je n'oublierai jamais cette deuxième rencontre avec Ferguson, j'avais signé un accord avec United mais je devais lui dire que je voulais jouer pour Chelsea. Je l'ai vu très déçu », a expliqué le Nigérian.

Enfin, Mikel a signé pour les Bleus et est devenu l'un des joueurs les plus décorés de l'histoire du club.