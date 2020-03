Obi Mikel refuse de jouer un match de la Ligue turque

Le joueur de Trabzonspor Obi Mikel a demandé la suspension de la ligue turquea, l’une des rares compétitions encore actives. Obi Mikel a demandé cette suspension inquiet de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus et il l’a fait quelques heures avant un duel qui pourrait être décisif pour le championnat de Turquie contre Basaksehir. Dans la ligue turque, les matches se jouent toujours à huis clos.

15/03/2020 à 10:29

Arrivé en Turquie lors du dernier mercato d’été, John Obi Mikel refuse de mettre sa santé en danger et sa famille pour un match de football, & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; aussi important soit-il. Malgré la propagation de l’épidémie de coronavirus en Europe, la Turquie reste relativement peu affectée à l’heure actuelle avec seulement six personnes séropositives selon le gouvernement.

“Vous devez donner plus d’importance dans la vie que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je ne veux pas jouer au football dans cette situation”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Chelsea sur les réseaux sociaux. “Je devrais rester à la maison avec ma famille et mes proches à un moment aussi critique. La saison devrait être annulée en raison du temps mouvementé de la planète”, a ajouté le joueur sur les réseaux sociaux.

La demande du Nigérian il semble qu’il restera dans l’oreille d’un sourd à moins qu’une décision ne soit prise à la dernière minute, puisque les autorités maintiennent le match entre Trabzonspor et Basaksehir pour ce dimanche.