Obi Mikel “s’échappe” de Turquie. Le régime anatolien joue toujours

Obi Mikel, ancien milieu de terrain du Chelsea et l’équipe nationale de Nigeria, a décidé de résilier son contrat avec l’équipe turque de Tranzonspor.

Dans la dictature turque dirigée par Erdogan, en plus de la désinformation de l’État sur le sujet des coronavirus et au-delà, le football continue également, le Superlig étant toujours joué sans suspension. Trop pour le footballeur expert, qui a annoncé son choix avec une publication sur Instagram: “Il y a un jeu plus important à jouer, impensable de soigner le football dans ces moments, avec une telle situation de crise mondiale. Saison à annuler ».