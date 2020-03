“Objectif? Playoffs pour les gagner. Sur Coronavirus et nouveau manager …”

POZZUOLI (NA). Dimanche le Puteolana 1902 défini le nouveau directeur techniquec’est Luca Porta, cette dernière conservera toutefois la fonction actuelle de diesse de la société Campania Felix.

OBJECTIF AMBITIEUX, PLAUSE DE…

Notre équipe éditoriale a donc rencontré le nouveau responsable de la grenade pour faire le point, analyser les travaux à venir et l’urgence que traverse le pays en raison de la pandémie de Covid-19. «J’ai été contacté par le président Casapulla qui, après avoir analysé les différentes propositions d’entrepreneurs intéressés à acquérir le titre de Puteolana, a décidé de continuer jusqu’à la fin. – Porta a commencé – Casapulla a donc décidé de s’entourer de nouveaux managers, pour piloter et terminer la saison de la meilleure façon possible. Si le coronavirus le permet, l’objectif de l’entreprise reste de jouer les playoffs et de les gagner. – précise le DT granata – Pour être honnête, je dois dire que le contact que j’ai eu avec Puteolana m’a immédiatement impressionné, Pozzuoli est une place vraiment importante et les fans de Puteolana méritent beaucoup de respect. Le travail? Ce qui a été fait jusqu’à présent reste d’une valeur incontestable, il n’y a qu’une grande salve d’applaudissements pour tout le personnel, les managers et les coachs, qui ont récolté des résultats importants avec un budget non excessif “.

URGENCE DE CORONAVIRUS

L’urgence Covid-19 bloque progressivement le monde entier, inévitable que le football ait également été touché: «Je pense que cet arrêt entraînera des conséquences dramatiques pour les amateurs, nous parlons d’un système basé sur des sponsors et des entrepreneurs passionnés par football. Il est clair qu’une fois l’urgence de contagion terminée, il sera temps de faire face à l’urgence liée à la crise économique. La situation est en constante évolution, aujourd’hui les priorités sont à juste titre différentes et il y a une incertitude quant aux décisions futures. – explique Porta – Calcio? Il faut comprendre comment mettre fin aux championnats amateurs, pour lesquels un arrêt prolongé de l’entraînement génère clairement d’autres problèmes. Au redémarrage, il faudra protéger les joueurs qui risqueraient de se blesser lorsqu’ils se retrouveraient à jouer tous les trois jours. Dans ces catégories, il ne faut pas oublier que pour de nombreux enfants, l’activité sportive est un deuxième métier, il ne serait pas du tout facile de faire face à de nombreux décalages en milieu de semaine les uns après les autres. Maintenant, cependant, la priorité est la santé des citoyens, une fois cette urgence résolue, des évaluations appropriées seront faites “.

INDICATIONS SUR L’AVENIR

Ces derniers jours, notre équipe éditoriale a annoncé un aperçu de certains des membres de la nouvelle équipe technique, le directeur technique de granata précise: «Pour le guide technique, nous évaluons différents noms, mais celui que je considère le plus approprié pour la tâche est Francesco Chietti, de vous mentionné. Je le respecte, c’est un grand professionnel et je pense qu’il peut être le bon homme pour une grande place comme Pozzuoli “. Aujourd’hui était le jour parfait pour que le nouvel entraîneur soit officiel, puis ce sera le tour de tout le personnel.

MESSAGE EN TEMPS DE CRISE

Dernier commentaire avec un message à la Piazza Flegrea, mais pas seulement: «Sans aucun doute, le message à envoyer en ce moment est de rester chez soi, malgré les difficultés que nous devons suivre les indications du gouvernement. Je comprends que, surtout pour ceux qui font du sport, l’habitude mène à l’entraînement et à être parmi les gens, mais nous devons rester à la maison dans l’espoir que cette période de quarantaine se termine bientôt. Nous devons tous donner le bon exemple, le monde du sport en ce sens doit être un moteur positif “.