“Objectif premier de la protection de la santé publique”

MILAN. La Lombardie, la région la plus touchée par Covid-19, a du mal à faire face à l’urgence. Dans un moment si délicat,Inter du président Zhang s’est aligné sur les directives du gouvernement principalement avec son secteur jeunesse.

JEUNES À PRÉSERVER

Les Nerazzurri ont retiré les formations Primavera de la Ligue des jeunes et suspendu toutes les activités du secteur jeunesse: «Le FC Internazionale Milano annonce que l’équipe Primavera ne participera pas au match Inter-Rennes, valable pour les 16es de finale de l’UEFA Youth League, prévu mercredi 11 mars à Florence. La décision du club, qui a toujours fait de la protection de la santé publique son objectif premier, vise à poursuivre la protection de la santé de ses joueurs, membres et employés. Tout en reconnaissant la grande importance de l’événement et conscient du fait que la non-présence déclenchera automatiquement la mesure de défaite 0-3, il a été décidé de ne pas jouer le jeu pour les raisons susmentionnées et conformément aux dispositions de toutes les autorités compétentes. – pour le secteur jeunesse puis la clarification – A partir d’aujourd’hui, le printemps, comme cela a déjà été fait par toutes les autres équipes du secteur jeunesse, suspend toutes les activités “.