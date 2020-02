“Objectif? Tout le monde le mérite, maintenant nous voulons que le C ne s’arrête pas”

CERIGNOLA (FG). Au terme du défi entre Audace Cerignola et Sorrento le bombardier du gialloblè, Rodriguez, analyse les performances de son équipe et le doublé réalisé avec Sportitalia: “Les résultats sortent de la performance, merci à mes coéquipiers si je trouve la continuité dans la surface de but. Nous devons continuer sur cette voie, nous voulons la Serie C mais nous n’avons pas à abandonner un pouce car neuf autres finales nous attendent. – puis une petite anecdote – Juve? Je dois remercier ma tante si je suis dans le monde du football, si aujourd’hui je suis ici c’est grâce à elle qui m’a sevré dans ce sens et m’a poussé à me tester avec ce sport “.