Odegaard a déclaré au Real Madrid qu’il voulait rester à la Real Sociedad pour une autre saison

Martin Odegaard n’a pas l’intention de changer de club la saison prochaine et a déjà fait part au Real Madrid de son intention de terminer la deuxième année de son prêt avec la Real Sociedad. Le rapport provient d’un point de vente basé à San Sebastian-Donostia, Noticias de Gipuzkoa. Bien que MARCA et AS aient suggéré que le Norvégien pourrait revenir un été tôt après ses performances scintillantes, la vérité est que Martin Odegaard allait toujours avoir le dernier mot.

Chaque fois qu’on lui a demandé un retour anticipé, le message d’Odegaard a été constant tout au long de l’année: «Le plan que nous avons fait est de jouer deux ans à La Real et pour moi, il était important d’avoir une certaine stabilité. Je pense toujours la même chose. On ne sait jamais ce qui peut arriver à l’avenir, mais c’est mon plan, car je suis très heureux ici “, a-t-il déclaré à Gipuzkoa plus tôt cette saison.

Le président de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, a toujours estimé que le prêt serait honoré. «Nous parlons d’un club qui est un gentleman et un joueur qui est aussi très clair sur les choses. Je crois que le pacte que nous avons entre nous sera respecté. C’est aussi vrai qu’il est footballeur du Real Madrid et s’ils demandaient autre chose, nous devrions tous nous parler et nous écouter. Le plan que nous avons est qu’Odegaard sera avec nous pendant deux ans », a-t-il souligné dans une interview avec Cadena Ser après que la Real Sociedad a battu le Real Madrid en Copa Del Rey.

La déclaration officielle du club de la saison dernière ne mentionnait qu’un prêt d’un an, car la Liga ne permet pas de contrats de prêt pluriannuels. Il y a un gentleman agreement entre les deux clubs et il est entendu que si la deuxième année n’était pas remplie, une compensation serait due à la Real Sociedad. Les relations entre les deux clubs sont exceptionnelles. Mikel Recalde, le journaliste qui a cassé l’histoire d’Odegaard, a fait référence au transfert de retour Illaramendi en 2015, où le Real Madrid a reçu plus d’argent de l’Athletic Bilbao, mais a honoré le désir du joueur et la demande des clubs et lui a permis de déménager à la Real Sociedad pour moins. Il n’y a aucune indication claire de Zidane ou du Real Madrid selon laquelle Odegaard serait invité à revenir cet été et il aura donc probablement une autre année pour se développer à Saint-Sébastien.

Beaucoup pensaient que la pandémie de coronavirus pourrait accélérer le retour de Martin Odegaard au Bernabeu, étant donné les conditions économiques changeantes du marché des transferts. Cependant, avec la possibilité très réelle du football européen la saison prochaine et une continuité constante en termes de temps de jeu, Odegaard ne souhaite pas accélérer le calendrier et pense qu’une autre année à La Real est la meilleure.