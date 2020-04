“Odegaard est prêt à jouer pour le Real Madrid maintenant”, a déclaré l’entraîneur de Vitesse Slutski

L’ancien entraîneur de Martin Odegaard, Leonid Slutski, qui était en charge de Vitesse lorsque la sensation norvégienne jouait dans l’Eredevisie, a parlé à l’agence EFE et a partagé ses réflexions sur le fait qu’Odegaard soit prêt à jouer pour Madrid ou non.

“Je suis sûr qu’Odegaard est maintenant prêt à jouer pour le Real Madrid. Quand je l’ai vu jouer pour la Real Sociedad au Bernabeu, je me suis rendu compte qu’il avait définitivement la qualité pour jouer pour le Real Madrid », a déclaré Slutski.

L’entraîneur a révélé qu’Odegaard est «extrêmement heureux» dans la Real Sociedad. Odegaard lui-même a déclaré dans le passé qu’il aimerait y rester pour une autre saison, mais la pandémie actuelle de coronavirus pourrait affecter son avenir si Madrid décidait de ne pas dépenser d’argent et de moderniser l’équipe actuelle avec des joueurs prêtés comme Odegaard ou Achraf.

“Il est clair que le Real Madrid décidera de son avenir avec lui d’ici la fin de la saison. Pourrait-il rester avec la Real Sociedad pendant un an? Je ne sais pas », a déclaré Slutski.

Odegaard a terminé la meilleure saison de sa carrière à Vitesse l’année dernière et cela lui a permis de recevoir des offres de grands clubs comme l’Ajax ou Liverpool, bien que Madrid ait finalement décidé de l’envoyer à la Real Sociedad.

«C’était un grand défi pour moi de ressusciter en quelque sorte sa carrière. Martin, son agent et moi arrivons rapidement à un accord. Il a dû faire un pas en avant car Vitesse était une équipe plus forte que Heerenveen », a conclu Slutski.

La décision concernant l’avenir d’Odegaard n’est pas facile. Il serait certainement un atout pour Zinedine Zidane la saison prochaine, mais peut-être qu’il a besoin d’une autre année pour être un partant incontesté. Dans le même temps, les performances de la Real Sociedad la saison prochaine ne seront peut-être pas aussi bonnes, ce qui pourrait nuire à son stock et à sa valeur en tant que joueur.

En fin de compte, le Real Madrid devrait probablement le ramener et le laisser rivaliser avec Asensio ou Rodrygo pour la place de départ sur l’aile droite. Encore plus maintenant que le club pourrait ne pas avoir un budget aussi important à cause de l’épidémie de coronavirus.