Odegaard lève la Real Sociedad devant Osasuna; Reinier Jesus brille contre la Bolivie

Tandis que le Real Madrid montait le score à La Romareda contre le Real Zaragoza ce soir; dans un autre match de huitièmes de finale de Copa del Rey à Anoeta, Martin Odegaard faisait un show contre Osasuna dans une victoire 3-1.

En vérité, c’était le spectacle Odegaard et Isak, les deux combinés pour les trois buts. Odegaard a aidé Isak à deux reprises, tout en marquant directement sur un coup franc pour le vainqueur du match:

Odegaard, en plus de ses deux passes et un but, a lancé sept passes décisives stupéfiantes en route vers la victoire de la Real Sociedad. Et qui sait – peut-être que le Real Madrid affrontera Odegaard lors des prochains quarts de finale!

Hier, Reinier Jesus a débuté la qualification pré-olympique du Brésil contre la Bolivie. Le Brésil a remporté le match 5 – 3. Reinier a marqué un but et a également décroché une belle passe décisive:

Kiyan Sobhani et Sam Sharpe battent la victoire contre le Real Zaragoza

Cinq joueurs qui ont attiré l’attention de Kiyan Sobhani cette saison, et pourquoi ils ont été si importants

La principale différence entre Jovic et Benzema dans une statistique. Ils ont tous deux touché 16 touches ce soir. Benzema est venu pour Jovic à la 73e minute …

A écrit à ce sujet dans la colonne d’hier. Benzema est implacable. Il doit être dans chaque séquence de construction. À son tour, pas froid devant le but.

– Kiyan Sobhani (@KiyanSo) 30 janvier 2020