Odegaard marque un but vainqueur lors du match aller de la demi-finale de la Copa Del Rey

Martin Odegaard aime la Copa Del Rey. En trois matchs disputés cette saison, il a marqué trois buts et récolté trois passes décisives. Six engagements directs en trois matchs – impressionnant pour le moins. La star norvégienne a marqué le deuxième but du match de la Real Sociedad à la 42e minute pour rétablir la tête des équipes basques et finalement donner aux hommes d’Alguacil une victoire bien méritée au match aller. Il reste encore une deuxième étape à faire, loin de Mirandes, mais la Real Sociedad se retrouve désormais aux commandes pour se rendre à la finale de la Copa Del Rey.

À peine trois minutes avant de donner la tête à La Real, Odegaard a été dépossédé de sa moitié de terrain, menant à un compteur éclairant de Mirandes et à un but. Il ne faisait aucun doute que le Norvégien se sentait en partie responsable de son encaissement latéral, mais a fait amende honorable avec sa volée opportuniste:

Le but a commencé et s’est terminé aux pieds d’Odegaard. Ramassant le ballon autour du cercle central, Odegaard a traversé le milieu de terrain et a décoché un tir de l’extérieur de la surface que le gardien ne pouvait que parer. Portu s’est emparé de la suite, seulement pour le gardien de Mirandes, Limones, encore une fois paré avec Odegaard qui bondit sur le rebond et fracasse sa volée du pied gauche à l’arrière du filet.

Le match retour aura lieu la semaine prochaine et Martin Odegaard et le reste de la passionnante équipe de la Real Sociedad chercheront à réserver leur billet pour la finale.