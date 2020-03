Odion Ighalo a un message pour les sceptiques après deux buts

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 12:59

Odion Ighalo a déclaré qu’il ne se souciait pas de ce que ses critiques disaient après avoir heurté une accolade lors de la victoire 3-0 de Manchester United contre Derby County au cinquième tour de la FA Cup.

L’attaquant de 30 ans, qui est prêté jusqu’à la fin de la saison à Shanghai Shenhua, a marqué trois buts en six matches, mais il n’a commencé que deux de ces matchs, dont la victoire de jeudi à Pride Park.

Luke Shaw a ouvert le score à la 33e minute, avant qu’Ighalo ne tire à fond à la maison à la 41e minute, avant de conclure la victoire par une frappe puissante à la 70e minute.

Son arrivée à Old Trafford a été fortement critiquée comme un achat de panique après United a échoué dans un mouvement pour Josh King de Bournemouth, entre autres.

La négativité ne va certainement pas contrarier l’ancien homme de Watford, qui se contente du soutien d’Ole Gunnar Solskjaer et de ses coéquipiers.

“Je suis content. Je tiens à féliciter l’équipe pour un match durement disputé », a déclaré Ighalo à BT Sport.

«Tant que mes coéquipiers croient en moi, le patron croit en moi et les fans croient en moi, je dois juste continuer. Je me fiche de ce que quelqu’un dit. “

L’arrivée du Nigérian a coïncidé avec une reprise des fortunes pour United et les deux départs d’Ighalo ont produit des victoires.

“Je suis heureux d’être avec cette équipe de jeu, de grands gars et un grand manager, je suis heureux et nous travaillons dur”, a déclaré Ighalo à BBC Sport.

«Nous savons que nous devons gagner le match pour accomplir des choses importantes cette saison et bien terminer la saison. Le départ n’était pas le meilleur que nous puissions faire, mais après 20-25 minutes, nous sommes entrés dans le match.

«J’ai utilisé ma force et je suis heureux que le ballon soit entré. Pour la seconde, ils l’ont bloqué puis il n’y a rien que je puisse faire à part tirer.

«J’ai eu un autre tir mais je ne me suis pas bien connecté, mais le plus important, c’est que nous avons gagné. Nous voulons continuer sur notre lancée et nous assurer que nous réussissons bien cette saison. »

Après la victoire à Pride Park, Solskjaer a déclaré: «Lorsque vous recrutez des grévistes, vous voulez qu’ils soient heureux et confiants. Il est venu ici et bien sûr, nous avons encore quelques blessures et c’est formidable pour nous de faire appel à Odion.

«Il est un attaquant différent pour nous et marque de bons buts, il n’y en a pas beaucoup qui pourraient creuser celui-là pour son premier. Nous avons une équipe de bons joueurs. »