Odion Ighalo admet avoir pris une baisse de salaire pour rejoindre Manchester United

Le nouveau garçon de Manchester United, Odion Ighalo, a donné aux fans encore plus de raisons de l’aimer après avoir admis qu’il avait pris une réduction de salaire pour être transféré à Old Trafford.

L’attaquant nigérian jouait en Chine quand il a reçu l’appel d’intérêt d’Ole Gunnar Solskjaer et malgré les salaires exorbitants qu’il gagnait, il voulait quand même le déménagement.

Il n’y avait aucun moyen que United allait égaler son salaire avec certains rapports affirmant qu’il gagnait 300 000 £ par semaine, alors beaucoup pensaient que ce serait une pierre d’achoppement dans tout accord possible.

Cependant, un transfert s’est concrétisé et il semble que cela ne soit arrivé qu’en raison du désir d’Ighalo de jouer à Old Trafford quoi qu’il arrive.

Les fans des Red Devils ont soutenu ce qui était perçu comme un transfert de choc malgré la blessure de Marcus Rashford.

Selon le site officiel du club, Ighalo a déclaré: «Donc, à partir de 23 heures, il y a eu des formalités administratives, des négociations et tout cela, pour l’accord de prêt et tout ça, alors nous parlons et d’autres équipes les appellent, voulant de moi, mais j’ai dit mon agent que c’est ce que je veux.

«Je veux venir ici. Il a dit que vous obtiendrez une réduction de salaire pour aller à United. J’ai dit que je m’en fichais. Faites que cette affaire se réalise. Je veux aller à United. Peu m’importe le montant de la réduction de salaire, je le sais, pour y arriver. “

Ce qu’Ighalo a fait ne le rendra attachant qu’aux fidèles d’Old Trafford qui ont toujours vu jouer après que le joueur les ait rejoints juste pour le salaire ou la stature.

Au lieu de cela, l’ancien homme de Watford représente le type de signature que Solskjaer a mentionné précédemment qu’il voulait faire dans le sens où Ighalo aime le club et fera tout pour lui.

Le légendaire Norvégien a souligné la nécessité d’un changement de culture et bien que le puissant attaquant n’était pas le galactique qui signait certains, il correspond à cette première catégorie.