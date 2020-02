Odion Ighalo de Manchester United prend le numéro 25

La dernière signature de Manchester United, Odion Ighalo, a été photographiée pour la première fois tenant le maillot du club avec son numéro révélé à 25 ans.

Le puissant Nigérian a considérablement déménagé à Old Trafford le jour de l’échéance, effectuant un transfert de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Selon certaines informations, le prêt d’Ighalo contiendrait une clause qui permettrait à United de le signer de façon permanente s’ils le souhaitent, mais qui dépendra largement de ses performances.

Les fans ont été étonnamment favorables à ce coup de choc, car on pense qu’il fallait des renforts dans une équipe ravagée par des blessures.

Ighalo ajoutera une puissance de feu bien nécessaire et partagera la charge avec les meilleurs buteurs des Red Devils à Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood.

Il est la! 🇳🇬

Première interview avec @IghaloJude en tant que joueur #MUFC, à venir bientôt… Regardez cet espace 👀 pic.twitter.com/OqeIeVAEm3

– Manchester United (@ManUtd) 4 février 2020

Ighalo reprend l’ancien numéro d’Antonio Valencia et s’il jouit du succès que l’Equatorien expérimenté a connu pendant ses jours à Old Trafford, alors le transfert sera positif.

On pense qu’Ole Gunnar Solskjaer a ciblé l’ancien Watford pour son expérience et son leadership, et pas seulement pour ses objectifs.

Edinson Cavani a également été pressenti pour déménager à Manchester United, mais peut-être que l’expérience d’Ighalo en Premier League et l’absence de record de blessures lui ont donné l’avantage.