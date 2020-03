Odion Ighalo est un produit de l’incompétence de Man Utd – mais nous l’aimons

Tendance

Manchester United a signé Odion Ighalo parce qu’ils ont foiré. Heureusement, l’attaquant n’a pas besoin d’y penser.

Avant leur victoire en FA Cup contre Derby jeudi, Sky Sports a demandé à Ole Gunnar Solskaer si Odion Ighalo, un fan de United United, «vivait le rêve».

C’est facile à voir de cette façon. Depuis sa signature fin janvier, Ighalo est entré directement dans l’équipe première et compte trois buts en deux départs.

D’une relative obscurité en Chine, le joueur de 30 ans est devenu l’un des joueurs les plus connus de la Premier League. Personne n’a vu cela arriver à la mi-janvier.

Mais Solskjaer a souligné que Man United n’est pas la Fondation Make-A-Wish.

“[Ighalo] est ici au mérite », a déclaré le Norvégien. “Il est ici parce qu’il est un buteur et un type d’attaquant différent pour nous.”

Le manager a même fait allusion à un transfert d’été permanent pour le Nigérian, si facilement qu’il s’est installé, à la fois sur le terrain et dans les vestiaires.

“Il n’y a aucun moyen que Jesse le prétende!”

“Tant que mes coéquipiers croient en moi, je dois continuer.”

La vérité, cependant, est que Ighalo n’est ni un gagnant de loterie ni «ici sur le mérite».

Ce serait attribuer trop de tendresse et, également, trop de finesse à un club de football qui le démontre rarement non plus.

Non, Ighalo joue pour United pour deux raisons.

Le premier est le manque radical de prévoyance qui a vu Romelu Lukaku – une version haut de gamme du “type différent d’attaquant” de Solskjaer – partir sans être remplacé. L’autre est toute incompétence qui a conduit Marcus Rashford à jouer avec un dos fracturé.

Heureusement pour Ighalo et United, deux torts calamiteux ont en quelque sorte fait un droit.

Rêves

Le désespoir d’Ighalo de réussir est évident.

En fait, il devient rapidement la meilleure chose à surveiller lorsque United joue. Voir Ighalo prendre une bonne position dans la boîte, puis le voir jeter les bras en l’air, consterné, alors qu’un coéquipier passe à quelqu’un d’autre.

À la 65e minute du match contre Derby, nous avons eu droit à un classique du genre, alors que Bruno Fernandes, lui-même une success story plus orthodoxe, regardait ailleurs.

Mais c’est cette détermination inhabituelle qui pourrait bien faire un héros culte du Nigérian.

Lors de sa première entrevue officielle avec le club, Ighalo n’a cessé de sourire. Non seulement il a qualifié cette décision de «rêve devenu réalité», mais il a eu du mal à souligner qu’il avait vraiment, honnêtement, vraiment été un fan de United toute sa vie.

Il a même fouillé les autres footballeurs qui lancent l’expression «le rêve devenu réalité» pour tout transfert mis en place par leur agent.

C’était littéralement le but de sa vie.

Cela pourrait également être un facteur à l’origine de cette décision. Après tout, l’autre objectif du club, Josh King, est également un passionné de United (et ancien diplômé de l’académie).

Lorsque ce mouvement s’est effondré, un roi déçu a déclaré, mot pour mot, que cela aurait été un «rêve devenu réalité».

Mérite

Il y a un noyau de logique derrière la signature d’un joueur qui prend en charge votre équipe.

Vous savez qu’ils vont essayer dur, et les fans seront chaleureux avec eux – même s’il s’agit d’un prêt de 30 ans signant avec un seul but lors de leurs 18 précédentes apparitions en Premier League.

D’un autre côté, c’est clairement une façon stupidement stupéfiante de diriger l’un des plus grands clubs de football au monde.

Vous vous souvenez de Rickie Lambert à Liverpool? Il était choqué, oui, mais vous devez dire qu’il était pire que Michael Owen, fan de Everton.

Posséder le pyjama club ne vous rend pas automatiquement apte à porter la chemise.

Soit dit en passant, un record de 10 buts en 19 apparitions pour Shanghai Shenhua. Si cela vous amène à United “au mérite”, alors Shin-wook Kim peut réserver son séjour au Lowry dès maintenant.

Pourtant, malgré la chaîne d’erreurs qui a conduit à son transfert, Ighalo semble qu’il pourrait bien être un succès.

Son premier but contre Derby a été décousu et un peu chanceux, mais la finition a été excellente.

La seconde était encore meilleure. Le jeu de hold-up d’Ighalo a amené Juan Mata dans le tableau, et bien que le premier tir du Nigérian depuis le centre de Mata ait été bloqué, son deuxième était imparable.

L’attelle semblait également calmer les nerfs du Nigérian. Deux minutes après avoir marqué son deuxième but, il avait une chance pour un coup du chapeau, mais a plutôt pris l’option altruiste, laissant le ballon à Mata.

Ighalo est désespéré de marquer, mais il ne jettera pas ses bras en l’air à chaque fois.

Succès improbable

À la fin de la saison, nous pourrions être dans la position étrange de dire que Ighalo a été un succès retentissant à United mais que la décision de le signer était toujours mauvaise, qu’Ed Woodward reste incompétent.

Le chef de la direction s’attendait-il vraiment aux objectifs de sa découverte de sous-sol? S’il l’a fait, alors c’est un optimiste, pas un cerveau. (Et a-t-il vu la forme récente de Lukaku?)

Mais cet accident de transfert, ce point culminant des échecs de la salle de conférence à la salle de physiothérapie, pourrait vraiment fonctionner.

C’est comme si les faibles attentes autour d’Ighalo, associées à sa sympathie et à son humilité, lui avaient généré une quantité inattendue de bonne volonté.

Peut-être que chaque fan d’une réplique de chemise pense qu’il pourrait être le prochain.

Mais surtout, avec l’amour d’Ighalo pour le club en retour des terrasses, il réussira peut-être là où des joueurs plus talentueux ont échoué.

S’il le fait? Louez-le, pas United.

Par Benedict O’Neill

