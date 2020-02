Odion Ighalo manque le voyage de Man Utd en Espagne suite aux craintes d’un coronavirus

Date de publication: samedi 8 février 2020 12:22

Odion Ighalo ne se rendra pas au camp d’entraînement de Manchester United en Espagne car le club craint que les restrictions de voyage ne l’empêchent de retourner en Angleterre.

Ighalo, 30 ans, a atterri à Manchester le week-end dernier suite à son échange de prêt à l’échéance du côté chinois de Shanghai Shenhua jusqu’à la fin de la saison.

Le coronavirus a fait 722 morts et des restrictions pourraient être imposées aux voyageurs qui se sont rendus en Chine continentale au cours des quinze derniers jours.

“Odion restera à Manchester, car il est arrivé de Chine au cours des 14 derniers jours”, a déclaré le manager Ole Gunnar Solskjaer à MUTV.

«En raison de la situation en Chine, nous ne savons pas s’il serait autorisé à rentrer en Angleterre s’il quittait à nouveau le pays.

«Il reste ici en travaillant avec un coach personnel, un programme individuel et sa famille, puis il pourra s’installer en Angleterre également. C’est un plus.

«Bien sûr, il aurait peut-être aimé venir avec les joueurs et les connaître, mais avec le risque [of potential border restrictions tightening], nous ne voulons pas accepter cela. “

United, qui restera à Marbella quand ils partiront pour leur camp d’entraînement par temps chaud ce week-end, a qualifié la décision de «mesure de précaution».

Solskjaer a confirmé que Paul Pogba, qui est aux prises avec un problème de cheville, et Marcus Rashford (arrière) ne voyageront pas, mais Scott McTominay et Axel Tuanzebe sont prêts à rejoindre l’équipe.

“Scotty a mieux réussi sa récupération que nous ne le pensions, nous allons donc l’emmener avec nous”, a ajouté Solskjaer.

“J’espère qu’il pourra se joindre aux séances d’entraînement et qu’Axel aussi, il se joindra à nous, donc c’est deux points positifs et c’est une bonne chance pour eux d’utiliser cette fois avec les joueurs.”

United sera prochainement en action lorsqu’ils se rendront à Stamford Bridge pour affronter Chelsea une semaine lundi.

Ils affronteront ensuite le Club de Bruges lors de la première étape de leur dernier affrontement en Europa League.

Solskjaer a ajouté: «Bien sûr, nous revenons et nous commençons. Nous voulons obtenir des résultats.

«Vers la fin, avant cette pause, nous avons bien joué et n’avons pas concédé trop de buts. Mais nous n’avons pas créé d’occasions et manqué cette petite étincelle – peut-être à cause de la fatigue mentale.

«Physiquement, ils ont très bien réussi dans tous les aspects des jeux, mais mentalement, maintenant, nous commençons.»