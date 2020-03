Odion Ighalo parle de son passage avec Bruno Fernandes en Italie

Odion Ighalo a dévoilé son amour d’enfance pour Manchester United dans une interview qui sera projetée à la BBC demain.

Ighalo a commencé à fonctionner depuis que son prêt de 6 mois du côté chinois de Shanghai Shenhua a été scellé à la 11e heure de la date limite de transfert, marquant quatre buts à ses trois premiers départs pour les Red Devils.

Mais dans l’interview, Ighalo a révélé que le déménagement n’avait presque pas eu lieu.

“Je n’ai jamais cru que cela allait se produire parce que le décalage horaire entre la Chine et le Royaume-Uni est fou et avec le coronavirus qui se passe en Chine”, a-t-il déclaré à la BBC.

«Mais les rêves deviennent réalité. J’ai prié à ce sujet et c’est arrivé. Quand mon agent m’en a parlé, j’espérais et j’attendais, mais j’avais des doutes dans ma tête parce que j’étais en Chine. Comment allais-je voyager au Royaume-Uni? Vais-je battre ce coronavirus pour entrer et United a un autre attaquant qu’il regarde? “

“Quand mon agent m’a appelé et m’a dit que Manchester United voulait faire cette affaire, j’ai dit” êtes-vous sérieux? “”

Le Nigérian est déjà devenu un héros culte à Old Trafford et cela s’explique en partie par son amour évident pour le club et sa passion pour le maillot.

«Cela ressemble parfois à un rêve parfois. Mais je ne veux pas me laisser emporter par trop d’émotions pour pouvoir me concentrer sur bien m’entraîner et bien jouer. Je sais que je joue pour le plus grand club du monde. »

«Être le premier Nigérian à jouer pour Manchester United est une grande réussite pour moi que je vais chérir pour le reste de ma vie car ce n’est pas facile de rêver quelque chose et ça se réalise. C’est un grand sentiment. »

Ighalo a également évoqué l’impact de Bruno Fernandes sur United.

«C’est un grand joueur. Il a une vision. C’est le gars qui veut le ballon parce qu’il peut faire quelque chose de fantastique avec lui si vous lui donnez de l’espace. C’est un bon passeur du ballon et c’est ce dont cette équipe a besoin pour marquer des buts. »

“Vous allez toujours voir plus et mieux de lui car il s’habitue toujours à la Premier League.”

«Avant de venir ici, j’espérais [United] l’aurait parce qu’il est un bon joueur et je savais qu’il allait changer la dynamique de l’équipe. »

Le joueur de 30 ans a également déclaré avoir déjà joué avec la star portugaise, disant: «Ce n’est pas la première fois que je joue avec Bruno. J’ai joué avec lui à l’Udinese en 2010 ». Cependant, l’histoire montre que Bruno jouait toujours pour les Boavista Under 17 en 2010. Les deux étaient tous les deux à l’Udinese en août 2013 et se seraient entraînés ensemble, mais ils n’ont jamais joué un match de compétition côte à côte.

Mais les fans de United ne se soucieront pas de savoir si Ighalo obtient ses bons rendez-vous tant qu’il le fait bien sur le terrain, et dire “jusqu’ici, tout va bien” est un euphémisme après le début de rêve qu’il a eu pour sa carrière des Red Devils.

