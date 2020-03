Odion Ighalo pourrait rapidement devenir le héros culte de Man United

Odion Ighalo était peut-être un accord de panique de dernière minute avec Manchester United, mais jusqu’à présent, cela s’est avéré être une affaire astucieuse.

Jusqu’à présent, Ighalo a marqué un but toutes les 77 minutes, ce qui constitue un excellent début pour sa carrière à Old Trafford.

Odion Ighalo a marqué trois buts en 231 minutes de jeu, soit un but toutes les 77 minutes. Son jeu de hold-up a été excellent et il prend des positions d’attaquant traditionnelles.

Une bonne signature jusqu’ici! pic.twitter.com/ReJxS6pWwi

– UtdArena. (@utdarena) 5 mars 2020

Le Nigérian a réalisé une autre belle performance hier soir contre le comté de Derby, marquant deux buts et inscrivant deux autres tirs cadrés. Il a maintenant frappé sept des dix tirs cadrés dans ses 231 premières minutes de football pour les Red Devils – un tir cadré toutes les 33 minutes.

De nombreux fans n’étaient pas enthousiastes à propos de l’arrivée du joueur de 30 ans au club et avaient espéré qu’un plus grand attaquant nommé signerait dans la fenêtre de janvier. Cependant, ses performances à ce jour et son enthousiasme clair et sa passion à jouer pour le club qu’il a soutenu toute sa vie l’ont attiré les fans dans un court laps de temps.

Ighalo pourrait devenir rapidement un héros culte à Old Trafford.

Il séduit également la presse. Rob Dawson, de ESPN, a demandé à Ighalo de participer au derby de Manchester dimanche, disant “qu’il avait des chances à chaque match qu’il a joué”. Pas toujours le cas avec Martial ». James Robson du Evening Standard est également un fan, affirmant que «Ighalo a très peu de chances de gagner un déménagement permanent à United – mais il ressemble déjà à une signature à court terme vraiment astucieuse.»

Il ne le fera probablement pas, mais Ighalo a un dossier à jouer contre Man City dimanche. Il a eu des chances à chaque match qu’il a joué. Pas toujours le cas avec Martial.

– Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 5 mars 2020

Ighalo a très peu de chances de gagner un déménagement permanent à United – mais il ressemble déjà à une signature à court terme vraiment astucieuse. Et celui qui indique le type d’attaquant dont ils ont besoin en été #mufc pic.twitter.com/s6WF8EQAEW

– James Robson (@jamesrobsonES) 6 mars 2020

Depuis l’arrivée d’Ighalo, United a marqué 15 buts en 6 matchs et le manager Ole Gunnar Solskjaer estime que cette amélioration devrait être attribuée au Nigérian. «C’est peut-être une combinaison, mais [the improvement is due] peut-être plus lui que nous. Ce type d’attaquant est vital pour l’équipe », a déclaré le manager lors de la conférence de presse d’après-match de jeudi.

“Je ne doute pas qu’il ira de mieux en mieux.”

