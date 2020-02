Odion Ighalo pourrait signer de façon permanente, selon Ole Gunnar Solskjaer

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que l’accord de prêt d’Odion Ighalo deviendrait permanent si le joueur était assez bon.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match de Chelsea, le Norvégien a clairement indiqué que l’avenir d’Ighalo à Old Trafford était entre ses mains.

“C’est un prêt, mais quand vous êtes à la porte, et si vous impressionnez, cela vous donne une chance”, a déclaré Solskjaer. “Si vous impressionnez en tant que joueur, si vous impressionnez en tant que personne, si vous pouvez aider ce groupe à s’améliorer, il y a bien sûr une chance que nous envisagions d’étendre les choses et de signer.”

S’il y a un entraîneur qui sait ce que United peut attendre d’Ighalo, c’est Quique Flores, qui a dirigé le joueur de 30 ans à Watford et à Shanghai Shenhua.

Flores a déclaré au Times: «En tant qu’entraîneur, vous pourriez facilement tomber amoureux d’Odion Ighalo. Quand j’étais en charge de lui à Watford, il a passé plus de temps dans le gymnase à travailler sur le fitness et posait des questions sur les tactiques et les systèmes après l’entraînement. Ou il voudrait connaître les petits détails sur la meilleure façon de traiter avec les défenseurs adverses. À cet égard, il était exceptionnel. »

Ighalo a été prolifique pour les Hornets en 2015 avant de subir un sort stérile. L’Espagnol n’a que des éloges pour la façon dont le joueur a géré la sécheresse. «Je ne pensais pas que c’était lui, mais l’équipe en général trouvait plus difficile de marquer. [Ighalo told me] “Coach, je me rends compte que le type de mouvements que je fais sont les mêmes, je reçois les mêmes options, mais le ballon ne rentre pas, donc je ne peux pas faire trop. Je dois me concentrer et essayer de changer la dynamique. » Ce genre de conversation mature et honnête n’est pas normal entre les entraîneurs et les joueurs. »

Le Nigérian a également laissé une impression positive sur ses anciens coéquipiers. Le défenseur de Watford, Adrian Mariappa, a dévoilé ses impressions sur Ighalo dans une interview avec SBNation. “C’est une personne incroyablement humble et un gars vraiment sympa; très respecté dans le groupe », a déclaré l’homme de Watford. «C’est quelqu’un qui a accompli beaucoup de choses en peu de temps, qui voulait juste jouer et marquer des buts. C’était un personnage rafraîchissant aux alentours et quelqu’un avec qui j’aimais travailler.

«Quand il a besoin de dire quelque chose, il dit quelque chose… Il était très respecté pour que tout le monde écoute ce qu’il avait à dire et il l’a mérité par la façon dont il avait fait pour l’équipe. Mais autour de lui, il sourit toujours. Il n’est pas du genre à être bruyant en ce qui concerne les plaisanteries, mais c’est une personne de bon cœur et a une bonne énergie. »

Ighalo enfilera le maillot rouge pour la première fois ce soir à Stamford Bridge et réalisera son rêve d’enfance de jouer pour United. En raison de la quantité limitée de formation qu’il a eue avec le reste de l’équipe, ses débuts sont susceptibles de venir du banc.

