Œuvres bavaroises de la FIFA – Derniers doublons de 2019

Dans notre simulation virtuelle du Bayern Munich, j’ai beaucoup parlé de la façon dont nous avons fait sans vraiment vous fournir des mises à jour tangibles de tout cela sur le tableau de score actuel, le tableau BuLi actuel et qui nous obtenons dans le Pokal et la Ligue des champions.

Donc, tout cela étant dit, lundi, nous ne diffuserons pas. Au lieu de cela, je publierai un article vous fournissant ces mises à jour. De plus, comme il s’agit de la fenêtre de transfert de janvier, je publierai des sondages pour vous demander si nous avons besoin de renforts.

En attendant, entrons dans les jeux!

Ligue des champions GS 6: Astra Giurgiu (0-1) Bayern Munich

64 ’Coman

Je sais que j’ai dit que je ne publierais pas de files d’attente dans ces quatre articles de jeu, mais celui-ci est obligatoire

Lewandowski

Coman – Müller – Werner

Neuer – Goretzka

Alaba – Hernandez – Upamecano – Kimmich

Ulreich

C’est vrai, nous avons pu voir le milieu de terrain Manuel Neuer en action. Comment s’en est-il tiré? Eh bien, il s’est fatigué très rapidement malgré sa très bonne endurance dans la vraie vie. Mais, il a réalisé une assez bonne performance pour un milieu de terrain, poussant le tempo et livrant des passes. Pour cela, il doit obtenir une récompense de match d’autant plus qu’il a été joué dans cette nouvelle position pour lui.

Donc, vous pensez peut-être que le score n’est pas un excellent résultat, et je dirais à cela, rappelez-vous le jeu auquel nous avons joué. Une équipe roumaine de premier niveau, en Roumanie, avec la 1ère place de notre groupe enfermée: bien sûr, nous n’allions pas tout attaquer pour ce match. Mais même dans ce cas, je ne donnerai aucun crédit à Astra. Ils n’ont pas réussi un seul tir pendant tout le match et ont gardé tous leurs joueurs dans le chapeau défensif. Une performance lâche et nous les avons dénoncés.

MOTM: Kingsley Coman / SO: Thomas Muller / GC: Neuer / Astuce: Dayot Upamecano

BuLi MD 15: Bayern Munich (5-1) Werder Bremen



37 ’Cuisance, 42’ Lewandowski, 57 ’Gnabry, 62’ Sané, 76 ’Rashica, 90 + 3 ’Lewandowski

Le match a été relativement lent avec peu d’opportunités à venir dans les 30 premières minutes. Mais, une fois que Mickaël Cuisance a enterré une fusée dans le coin supérieur droit à la 37e minute, tout était Bayern.

Ce but est venu d’une bonne passe de Robert Lewandowski et Cuisance a réussi à dépasser n’importe quelle défense et à la rentrer à la maison.

Lewy a obtenu sa propre contribution après avoir effectué une belle course, en passant devant les défenseurs, puis en plongeant le ballon dans le filet pour doubler le score.

Le but de Serge Gnabry était encore plus impressionnant. Entouré de quatre défenseurs et à l’ombre de la ligne de fond, il a pu mettre un peu d’habileté, se frayer un chemin autour d’eux et boucler un but dans le filet éloigné.

Leroy Sane avait également un joli but, tentant sa chance quand ils venaient à lui et tirant juste devant le gardien de Brême.

Le seul but du Werder Bremen était un lent coup de poing de Milot Rashica qui s’est échappé de Neuer.

Mais, le Bayern s’est vengé de Lewandowski encore une fois dans le temps d’arrêt, en quittant les boiseries et en entrant.

MOTM: Lewandowski / SO: Cuisance / GC: Gnabry / Astuce: Sané / JS: Rashica

BuLI MD 16: SC Freiburg (0-3) Bayern Munich

15 ’Müller, 21’ Coman, 78 ’(OG) Schowlow

A commencer par les bonnes performances de Muller et Coman: les deux buts ont été assez faciles pour la paire. Tous deux ont réussi de bonnes passes dans la surface, où ils l’ont chacun dribblé et glissé dans le côté gauche.

Cependant, le propre but du gardien de Fribourg, Alexander Schowlow, mérite un examen plus approfondi. Le gardien a sauvé un superbe tir de Timo Werner mais n’a pas pu tenir le coup. Le rebond a chuté devant Serge Gnabry près de la ligne de fond. Il a tourné son corps autour de lui et a tiré le ballon, et Schowlow a mis la main dessus. Malheureusement pour lui, il est sorti de l’intérieur de sa main gauche et dans son propre filet.

Un cri à Manuel Neuer qui a gardé sa cage inviolée et accumulé 6 arrêts.

MOTM: Coman / SO: Müller / GC: Neuer / Astuce: Gnabry / JS: Philipp Leinhart

BuLi MD 17: Bayern Munich (1-1) VfL Wolfsburg



23 ’Schlager, 84 ’Müller

Ce fut le jeu de FIFA le plus frustrant que j’aie jamais joué.

Je sais que cela ressemble à une dérobade, mais mon contrôleur à ce stade s’était détérioré au-delà de toute réparation. Permettez-moi de vous expliquer. Si quelqu’un ici joue à Call of Duty: Modern Warfare ou à son populaire jeu Warzone Battle Royale, vous savez que le contrôle du sprint (alias furtif) consiste à double-cliquer sur le joystick gauche et à pousser vers le haut (L3 +). Il a été constaté au fil du temps que le jeu continu de ce jeu se visse avec les capteurs et forcera le contrôleur à monter.

Il y a des preuves que cela se passait tout le match. Les passes n’allaient pas où je voulais, à un moment donné, Manuel Neuer faisait face à l’arrière, et même au début de cette vidéo, quand je ne parle pas, le joystick gauche monte dans le menu sans que je le demande (voir 0: 59-1: 03).

Maintenant, je ne blâmerai pas mon contrôleur défectueux pour tout, parce que le jeu en est également responsable. J’attribue entièrement le but de Wolfsburg au fait que la FIFA m’a automatiquement mis hors tension Niklas Süle, qui était en mesure de bloquer ou d’intercepter un centre, à Lucas Hernandez qui marquait quelqu’un devant le but. Comme je n’arrivais pas à contrôler le joueur que je voulais, Schlager a récupéré le ballon et l’a tiré devant Manuel Neuer.

Une fois qu’ils ont marqué, Wolfsburg a procédé au stationnement du bus comme non demain. Tir après tir, dribble après dribble, chance après chance refusée car Wolfsburg aimait contre-attaquer et placer 10 hommes devant le ballon à tout moment. Ce jeu est l’une des pires éditions de la FIFA en ce qui concerne cela.

Ajoutons également que quatre tirs (2 de Werner, 1 de Gnabry, 1 de Lewy) ont quitté les poteaux.

Thomas Müller, qui s’était reposé après un match de Freiburg durement travaillé, est arrivé et a marqué dans les 84 grâce à une bonne alimentation de Lewandowski.

Avec le temps qui s’estompait dans le temps d’arrêt, un tir de Coutinho est sorti des limites pour un corner. Nous nous sommes installés dans la boîte, et sachant que ce jeu est vraiment mauvais en ce qui concerne les en-têtes, je savais qu’à chaque fois que Wolfsburg mettrait la tête sur le ballon pour le dégager, ce serait fini. J’ai donc fait courir Coutinho à Joshua Kimmich qui prenait le corner. Coutinho a reçu une courte passe et s’est retourné pour le traverser.

L’arbitre a sifflé. Juste après un coin. Avec tout le Bayern dans l’attaque.

C’était l’appel le plus étonnant et le plus conneries que j’aie jamais vu en jouant à ce jeu. Je ne connais aucun arbitre dans la vraie vie qui ferait ça. Même Viktor Kassai ne serait pas assez stupide pour le faire.

Néanmoins, nous terminons 2019 avec un match nul 1-1.

MOTM: Müller / SO: Leon Goretzka / GC: Werner / Astuce: Neuer / JS: Schlager

Notre méga-mise à jour-article-spectaculaire sort demain après-midi, alors attendez-vous à le lire! Nous reprendrons la simulation du jeu mardi.

Restez en sécurité jusque-là!