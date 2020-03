Œuvres bavaroises de la FIFA – Dominance sur Hertha

Donc, après les résultats du sondage d’hier, vous avez déterminé que vous vouliez que je joue tous les matchs de notre simulation FIFA Bayern Munich.

Aujourd’hui, j’ai fait deux matchs consécutifs et j’ai réalisé qu’il y avait une baisse massive du nombre, donc désormais, un seul match par jour. Demain, je ne ferai pas de retransmission en direct, mais vous pouvez aller regarder le deuxième match sur Twitch maintenant. Si vous ne le faites pas, je publierai le jeu dans un autre article de blog.

En attendant, récapitulons le match contre Hertha!

Nous avons choisi de nous amuser légèrement avec la programmation. Après l’horrible dernière performance de Pavard, j’ai décidé de lui donner une seconde chance de voir s’il pouvait faire quelque chose ici.

Composition: 4-2-3-1

Lewandowski

Sané – Muller – Coman

Thiago – Kimmich

Alaba – Hernandez – Upamecano – Pavard

Neuer

Ce fut les débuts du Bayern Munich pour Dayot Upamecano.

BUT 9 ‘de Thomas Müller (FCB 1: 0 HB)

Une grande accumulation à travers les ailes a mené à une passe de Sané à Lewy en haut de la surface. Müller a reconnu un espace ouvert et a pris une belle passe à travers de RL9 pour le passer devant le gardien pour ouvrir le scorebook.

15 ‘BUT de Thomas Müller (FCB 2: 0 HB)

C’était presque le même objectif. Lewy envoie Müller sur le côté gauche cette fois avec de grands espaces devant lui. Il prend une fissure au filet et en met un juste après le poteau proche. C’était l’essentiel de l’action jusqu’à la mi-temps

Substitutions 60 ‘: 1) Leon Goretzka pour Benjamin Pavard 2) Alphonso Davies pour David Alaba

Il est temps pour Phonzie de commencer sa saison du bon pied. Tout au long de ce match, il a effectué plusieurs très bons runs de récupération et a juste sprinté en laissant les défenseurs dans la poussière.

Pavard a connu un mauvais match similaire cette fois-ci, alors une fois de plus, Kimmich a rejoint RB et Goretzka a remplacé Benjamin.

81 ‘Remplacement: Timo Werner pour Thomas Muller

Dans l’un de mes meilleurs emplois de trolls, j’ai remplacé Timo pour Chuck Smith, seulement pour qu’il ne touche jamais le ballon.

Et c’était le jeu!

Récompenses de match

Échange de Jersey – Alessandro Florenzi



La nouvelle signature de Hertha a très bien fonctionné dans les coulisses de Die Alte Dame à ses débuts. Il a parfois réussi à arrêter nos ailiers et a même aidé à faire avancer la contre-attaque.

Pointe du Cap – Dayot Upamecano

Un grand début pour l’international français de 20 ans. Upamecano était cohérent avec ses dégagements, a cassé les chances d’attaque et était confiant de distribuer le ballon. Dans l’ensemble, une bonne performance.

Golf Clap – Thiago Alcantara



Il devient lentement le joueur le plus utile de cette équipe, et je veux dire dans le sens de sa valeur. Nous savons tous que Thiago est l’un des meilleurs distributeurs de ballon du jeu, mais il montre vraiment ses rayures dans cette simulation. Son équilibre a été phénoménal et sa vision a contribué à marquer des chances à gauche et à droite ce match.

Ovation debout – Robert Lewandowski



Aucun but à son nom, mais deux passes décisives montreront qu’il appartient à cette liste. Une belle performance de retour de sa part après avoir été arrêté par la défense de Dortmund. Cette connexion Müller-Lewy pourrait être aussi meurtrière que la connexion Müller-Werner.

Monsieur du match – Thomas Müller

Encore une fois, le Ramdeuter a prouvé sa valeur et sa classe. Deux buts en succession rapide ont donné le ton à ce jeu dès le départ, et nous devons tous remercier Tommy Boy. Il a été le meilleur joueur sur le terrain la plupart du temps cette saison, il appartient donc à nouveau ici.

Pas de sondages ni de moments choquants aujourd’hui, mais les sondages reviendront demain. À plus tard!