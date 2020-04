Œuvres bavaroises de la FIFA – Fenêtre de transfert 2: Boogaloo électrique

La seule chose que j’aime dans cette simulation, peut-être même plus que de jouer avec le Bayern Munich virtuel, c’est la capacité de construire un monde autour d’elle. J’aimerais penser qu’une personne plus paresseuse ne vous expliquerait pas à quoi ressemblait le monde du football dans Alternate 2020, et donc je me sens mieux à l’idée de faire un effort supplémentaire.

Donc, je garde le rapport de match plus court parce que cette fenêtre de transfert de janvier était un doozy.

BuLi MD 19: Bayern Munich contre Schalke 04

Dernier résultat: S04 (1-0) FCB

…

…

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

L. Sané – Müller – Gnabry

Thiago – Goretzka

Alaba – Hernandez – Süle – Kimmich

Neuer

Il s’agit essentiellement de notre onze de départ si nous participons à la finale de l’UEFA Champions League.

FC Schalke 04 (4-1-2-1-2)

Raman – Gameira

Harit

McKennie – Serdar

Mascarell

Chillwell – S. Sané – Nastatić – Boril

Nübel

Ben Chillwell, nouveau recruteur, rejoint Leicester City pour son premier match seulement deux jours après la fin de son transfert.

45 + 3 ’BUT de Thomas Muller (FCB 1-0 S04)

Cela a pris du temps et de nombreuses tentatives sur la cible. Mais après avoir été patient et avoir chronométré ses runs, Müller a reçu sa passe de Robert Lewandowski, s’est retourné et a marqué.

Remplacement à la mi-temps: Alphonso Davies pour Serge Gnabry

J’ai fait du yo-yo entre être déçu par Serge et son manque de production et vouloir lui donner toutes les chances possibles. Cette fois, la déception l’emporte.

59 ‘PÉNALITÉ par Salif Sané (FCB 1-0 S04)

Je pense que si c’était ailleurs sur le terrain, ce serait un coup franc. Thiago passa le ballon à Lewandowski. Salif, l’autre Sané, a coupé Lewy à l’arrière de sa jambe et l’attaquant est tombé. Aucune carte n’a été distribuée, mais l’arbitre a indiqué l’endroit.

BUT DE PÉNALITÉ 60 ‘de Robert Lewandowski (FCB 2-0 S04)

Je savais que j’allais envoyer le tir à droite du gardien (gauche du tireur). C’était une balle bien frappée et Alexander Nübel a fait fausse route.

61 ‘Remplacement: Álvaro Odriozola pour Joshua Kimmich (FCB 2-0 S04)

Nos débuts pour notre propriétaire du Real Madrid. Kimmich était hors de position toute la journée et était fatigué en conséquence. C’est le moment idéal pour effectuer ce changement.

CARTE ROUGE 75 ‘ET PÉNALITÉ sur Salif Sané (FCB 2-0 S04)

Vous ne pouvez pas commettre de faute dans la surface de réparation deux fois en un match et vous attendre à rester sur le terrain. Une fois de plus, la partie lésée est Lewandowski qui reçoit un superbe ballon de Thiago Alcantara. Lewy met un grand coup sur le filet que Nübel, à son crédit, a fait un excellent travail. Mais, Sané arrive trop tard, coupe la jambe de Lewy et se fait expulser.

BUT DE PÉNALITÉ 76 ‘de Robert Lewandowski (FCB 3-0 S04)

Alexander Nübel bégaie fait un pas dans la direction que Lewandowski a marqué la dernière fois (à droite, tireur à gauche). Sachant cela, je me suis délibérément rendu à la gauche du gardien. Nübel s’est encore trompé et l’attaquant polonais a marqué son 19e but de la saison.

Et cela conclut ce jeu! Encore un blanchissage du Bayern.

Récompenses de match

Échange de maillots – Matija Nastatic

5/5 passes, 4/5 dribbles, 3/5 tacles

Pointe du chapeau – Alphonso Davies

5/6 passes, 4/7 dribbles, 1 passe décisive

Golf Clap – Niklas Süle

8/8 passes, 7/9 dribbles, 3/5 tacles

Ovation debout – Thomas Müller

16/18 passes, 17/19 dribbles, 2/2 SOT 1 but

Monsieur du match – Robert Lewandowski

11/13 passes, 13/16 dribbles, 3/3 SOT, 2 buts, 1 passe décisive

Récapitulatif de la fenêtre de transfert de janvier

Tout le monde s’accroche à cet ordre chronologique des principaux transferts de Bundesliga et internationaux. J’inclus les transferts BuLi dans cela parce qu’ils nous affectent directement d’une manière ou d’une autre. Tout virement supérieur à 50 millions d’euros reçoit un astérisque. S’il atteint 60 millions, il en obtient deux, 70 millions en obtient trois, et ainsi de suite (indice: l’un d’eux est plus grand que les autres). Chaque jour, les transferts sont triés par prix. Je noterai également ces transferts en utilisant trois mesures: 1) si je pense ou non que le joueur s’inscrit ou profite d’un déménagement au club; 2) si le nouveau club du joueur a obtenu une bonne affaire et / ou s’est amélioré avec l’ajout du joueur; et 3) si l’ancien club du joueur aurait dû le vendre et s’il a obtenu un accord équitable. Voyons donc qui a bien fait.

21 janvier – 10 jours jusqu’à la date limite

Kyle Walker de Manchester City au FC Barcelone pour 34,5 millions d’euros

Eh bien, je suppose que vendre Nelson Semedo et Sergi Roberto ainsi que d’autres jeunes espoirs arrière droit et les remplacer uniquement par un vieux Cesar Azpilicueta n’était pas suffisant après tout … Quant à Walker, cela semble être un mouvement latéral d’un bon côté à un autre donc c’est au milieu de la route bouger à mes yeux.

Joueur: C / Nouveau club: A- / Ancien club: B-

Rodrigo Betancur du Piemonte Calcio (Juventus) à l’AS Monaco pour 34,4 €. million

Il est intéressant de noter que la Juventus lâcherait l’un de ses milieux de terrain centraux les plus prometteurs. Pour Monaco, c’est exactement ce dont une équipe 2e de Ligue 1 a besoin pour se battre pour cette première place avec le PSG. Je pense qu’il a le potentiel de prospérer dans un système où il est le plus grand joueur.

Joueur: A / Nouveau club: A + / Ancien club: C

22 janvier – 9 jours jusqu’à la date limite

* Lorenzo Insigne de Napoli à Manchester City pour 57,9 millions d’euros

Manchester City a-t-il besoin d’un autre attaquant après avoir un Sergio Aguero très en forme? Je comprends que vous avez vendu Gabriel Jesus et que vous voulez une sauvegarde, mais c’est une option coûteuse. Mais l’argent n’a jamais été un problème pour Man City et c’est une bonne prochaine étape pour Zo. Si j’étais Napoli, j’aurais demandé un peu plus.

Joueur: B / Nouveau club: B + / Ancien club: B-

23 janvier – 8 jours jusqu’à la date limite

Wilfried Zaha du Crystal Palace au Paris Saint-Germain pour 37,3 millions d’euros

Cela n’a aucun sens pour moi. Le PSG s’est accroché à Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappe au cours de l’été, et ils ont fait venir Jadon Sancho. Ils n’ont pas encore besoin d’un autre ailier polyvalent. Zaha va être coincé derrière une longue lignée de talents plus compétents. Bien sur Crystal Palace pour obtenir un bon prix pour lui.

Joueur: C- / Nouveau club: D / Ancien club: B +

24 janvier – 7 jours avant la date limite

* Álex Grimaldo du SC Benfica à l’Atletico Madrid pour 51 millions d’euros

L’Atlético Madrid a besoin d’aide de ce côté après que nous lui ayons pris Lucas Hernandez. Ils sont actuellement en 3e place de la Liga, à seulement deux points derrière leurs grands frères dans la capitale. C’est un prix élevé, mais ils ont de l’argent et Grimaldo est un bon joueur. De bonnes affaires tout autour.

Joueur: A- / Nouveau club: B + / Ancien club: A

Ben Chillwell de Leicester City à Schalke 04 pour 28,4 millions d’euros

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ce mouvement s’est produit quelques jours seulement avant que Schalke ne nous joue. Il a commencé ce match. Je suppose qu’ils l’aiment déjà? C’est une bonne décision pour Schalke, mais Leicester est coincé et a quelques jours pour se démener et faire un plan pour un nouveau arrière gauche. Cependant, ils ont obtenu une grande rémunération pour lui, afin qu’ils puissent immédiatement le dépenser pour quelqu’un.

Tous les trois: B

29 janvier – 2 jours avant la date limite

**** Paul Pogba de Manchester United au Piemonte Calcio pour 82,9 millions d’euros

Sensationnel. Déballons cela. C’est une belle décision pour Pogba qui a absolument besoin de jouer au football en Ligue des champions chaque année. Manchester United a eu du mal à atteindre même le strict minimum au cours des dernières années, et avec le club assis en 5e position en ce moment, il va être difficile pour eux de maintenir cet élan. Les perdants absolus ici sont United, qui a réussi à laisser Pogba marcher, l’a acheté pour plus de 90 millions d’euros, puis l’a vendu à perte. La Juve gagne absolument, alors qu’ils entrent dans un match nul difficile de l’UCL contre Liverpool et sont 2e en Serie A contre Napoli.

Joueur: A- / Nouveau club: A / Ancien club: F

Nicolás Tagliafico d’Ajax à Tottenham Hotspur pour 39,1 millions d’euros

Je suis impressionné que Tottenham ait décidé de dépenser pour une fois dans sa vie. C’est un lourd tribut pour les 27 ans, mais Tagliafico est le genre de joueur qui en vaut la peine. L’Ajax profite de près de 40 millions d’euros dans ses poches et Tagliafico joue dans l’une des meilleures ligues du monde. Tottenham est en 6e position à seulement 11 points des leaders de la ligue Man City et Tagliafico pourraient être en mesure de leur fournir l’aide que Kyle Walker-Peters n’a pas pu.

Joueur: A / Nouveau club: A / Ancien club: B

Erling Braut Håland prêté par le Borussia Dortmund à Levante

Un bon coup pour BVB. Comme dans la vraie vie, Lucien Favre a hésité à utiliser le norvégien, il est donc logique de lui donner une chance ailleurs. Levante, quant à lui, se bat pour rester en vie en Liga car il occupe actuellement le 17e rang avec 16 points. C’est peut-être la balle dans le bras dont ils avaient besoin. Håland a juste besoin d’aller où il peut jouer, c’est donc un plus pour lui aussi.

Les trois: B +

Maintenant, avant d’entrer dans le paysage infernal de la date limite, je voudrais faire une note importante de quelque chose qui nous est arrivé à quatre heures de la fin.

Salutations Fenner,

Le FC Barcelone a manifesté son intérêt pour l’achat de Thiago pour un montant de 44 600 000 €.

Je l’ai rejeté immédiatement. Maintenant, passons au chaos.

31 janvier – Date limite de transfert

* Alexandre Lacazette d’Arsenal à Liverpool pour 53,1 millions d’euros

Pardon quoi? Pourquoi Liverpool a-t-il besoin d’un autre attaquant? Ce serait une chose si Roberto Firmino était lent et incohérent, mais il est le meilleur buteur de l’UCL et de l’EPL. Je suppose que ça fait mal à Arsenal, qui est quatre points derrière Liverpool en 3e (pouvez-vous dire que c’est une simulation?), Mais ce n’est pas une position de besoin. Laca a beaucoup de compétition et Arsenal va lui manquer.

Joueur: C + / Nouveau club: B- / Ancien club: C-

Rafa du SC Benfica au Borussia Dortmund pour 45,5 millions d’euros

Bonne décision pour BVB, cela aidera à soulager le stress causé par le départ de Sancho. Rafa entre enfin dans une plus grande ligue. Benfica obtient une énorme somme d’argent. Gagnant-gagnant-gagnant.

Joueur: B + / Nouveau club: A- / Ancien club: B

Jordan Pickford d’Everton à l’Internazionale Milan pour 42 millions d’euros

Craie ceci sous de grands mouvements qui ne se produiraient jamais dans la vraie vie. Pickford quitte l’Angleterre pour un défi plus grand et plus récent en Italie. L’Inter ne fait même pas partie du top 5 de la Serie A alors j’espère qu’il vous aidera. En conséquence, Everton reste un peu sans gouvernail.

Joueur: B / Nouveau club: A- / Ancien club: C

Le défenseur gallois Ben Davies de Tottenham Hotspur à RB Leipzig pour 26,7 millions d’euros

Enfin, Leipzig utilise une partie de cet argent restant pour combler les trous dans leur backline.

Joueur: B- / Nouveau club: A / Ancien club: B-

Jordan Henderson accepte un transfert gratuit depuis Liverpool F.C. à F.C. Barcelone

C’est tout simplement farfelu.

Joueur:? / Nouveau club: B + / Ancien club: C