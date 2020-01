“Offensé et intimidé par un travailleur de terrain, mais Montesarchio n’a aucun blâme”

Course pleine d’émotions hier après-midi au stade “Allegretto” de Montesarchio, deux par deux sur le terrain entre les hôtes et le Neapolis, malheureusement, la réunion a eu des implications désagréables hors du terrain, comme nous le dit le président de la société napolitaine, Armando La Peccerella.

GRAND BIENVENUE MAIS …

«Le match Montesarchio-Neapolis s’est déroulé au stade de football Allegretto di Montesarchio, valable pour la dix-neuvième journée du championnat régional de promotion du groupe A. À l’arrivée de notre équipe, des présidents et de tout l’entourage de l’entreprise locale ils ont mis en place un accueil splendide accompagné de l’impact visuel d’un système de jeu rien de moins que spectaculaire. Chaque souci a été réservé à chaque membre de notre club. – explique La Peccerella – Cependant, sans même comprendre la présence, la raison, ainsi que le modus operandi, j’ai été confronté à un employé de terrain (qualifié comme tel et donc référent de la commune, pas de l’entreprise) devant mon arrivée qui m’a invité sans faire toute demande, ne pas fumer! (En février, cela fait exactement 5 ans que j’ai touché une cigarette).

… SITUATION EMBARRANTE

Par la suite, le même m’a informé qu’à la fin de la première mi-temps je n’aurais pas pu entrer à l’intérieur du terrain, malgré le fait d’être le président de l’équipe visiteuse. Conscient de l’incident, les 2 présidents de Montesarchio sont intervenus verbalement pour plaider et faire respecter ma position, rappelant à l’employé non seulement les excellentes relations qui existent entre les 2 clubs, mais qu’à ce stade, l’établissement était sous la responsabilité du Montesarchio. Cependant, l’employé susmentionné a déclenché une discussion animée avec le président de l’équipe locale, l’invitant à faire ses propres affaires et exhortant l’écrivain à remercier le Tout-Puissant qui ne m’avait pas encore chassé. Encore une fois, tout le personnel de Montesarchio Calcio a fait part de sa gêne et de ses excuses pour ce qui se passait. Heureusement, la course a commencé peu de temps après, jouée avec équilibre et force physique, et la photographie rend également hommage à l’engagement et au désir de gagner des deux équipes.

DEMANDER COMPTE AU MAIRE

Quant à ce qui s’est passé, donc, en plus de dispenser tout le club de Montesarchio Calcio sur l’incident et la triste fin qui a également vu la tentative d’agression de l’employé susmentionné envers notre entraîneur, nous demandons si quelqu’un, en particulier le maire de Montesarchio , à qui je demanderai un compte rendu et un entretien, voudra expliquer comment un fonctionnaire, se présentant et portant le nom de l’administration municipale de Montesarchio, a eu une conduite et une attitude offensantes, intimidantes et arrogantes, qui n’a rien à voir avec l’hospitalité, l’éducation et le respect avec lesquels tout le personnel de Montesarchio Calcio nous a accueillis, que je remercie personnellement en la personne des présidents Nazzaro et D’Ambrosio.