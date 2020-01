OFFICIEL: Alessandria, résiliation contractuelle avec Akammadu

SONDAGE

Avec une note apparue sur son site officiel, Alexandrie a annoncé la fin de la relation professionnelle avec le joueur Franklyn Akammadu. L’attaquant italo-nigérian avec la chemise grise a marqué 20 apparitions et 5 buts en un an.

27.01 18:18 – Alexandrie officielle, résiliation contractuelle avec Akammadu

27.01 17:12 – Coupe d’Italie Serie C, les arbitres des demi-finales

27.01 16:33 – Serie C, Sicula Leonzio-Catanzaro 1-2. Calabresi à 35 points

27.01 16:12 – tmwMonza, Negro aux salutations. Le Viterbo est prêté

27.01 16:09 – tmw Robur Sienne, près de Doudou Mangni del Catanzaro

27.01 15:51 – tmw Avellino, Karic dans le collimateur du Tyrol du Sud

27.01 15:42 – tmwFermana, réalisé pour Bertagnoli sur prêt sec de Chievo

27.01 15:09 – Cesena, trio de noms pour le poste Modesto

27.01 13:42 – Lecco est la véritable renaissance de Strambelli

27.01 12:57 – Le Lega Pro signe le Manifeste pour une communication non hostile

27.01 11:42 – focusSeries C, les 10 clichés auxquels on peut s’attendre cette semaine

27.01 11:39 – focusSeries C 2019/2020, les bancs: Cesena-Modesto, c’est au revoir

27.01 11:09 – officiel Cesena, changement sur le banc. Modesto exempté

27.01 09:35 – tmw Cesena, Modesto vers l’exemption

27.01 00:37 – Monopoli officiel, le seul réalisateur Laricchia démissionne

26.01 23:11 – Avellino, Capuano: “Tout est honteux. Si nous ne nous sauvons pas, je m’arrêterai”

26.01 22:19 – Rimini, le banc Colella est en discussion. Vérifiez le nom d’Acori

26.01 20:25 – tmw Arezzo, Livourne et Catane sont sur l’expert Cutolo

26.01 19:49 – Serie C – Groupe C, résultats d’aujourd’hui: nuls en matchs directs

26.01 19:47 – Serie C – Groupe B, résultats d’aujourd’hui: Vicenza bat d’abord Rimini dernier

26.01 19:45 – Serie C – Groupe A, résultats d’aujourd’hui: la grande course de Monza continue

26.01 10:22 – tmw Avellino, Rizzo de Livourne le vrai but pour le milieu de terrain

26.01 00:42 – Catanzaro, fait pour Carlini: contrat jusqu’en juin 2021

26.01 00:04 – Juventus U23, Pecchia: “Une défaite qui brûle. Aujourd’hui pas très cynique”

25.01 23:31 – Serie C, les résultats de 20:45: Carrarese lent et Padoue

25.01 22:05 – Sicula Leonzio officiel, contrat avec Polverino résilié

25.01 21:04 – l’officier Catanzaro, Bleve arrive en prêt de Lecce

25.01 19:53 – Monopoli officiel, Tsonev arrive en prêt de Lecce

25.01 18:38 – Serie C, groupe A: succès du Pro Patria contre la Juventus U23

25.01 16:57 – Serie C, Groupe A: Juve U23 battu 3-2 par le Pro Patria

