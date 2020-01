OFFICIEL: Aston Villa, de Barcelone voici la jeune Louie Barry

SONDAGE

Jeune plan d’Aston Villa, en provenance de Barcelone. Le club de Birmingham a officialisé l’engagement de l’attaquante de 16 ans Louie Barry. L’Anglais, ex West Bromwich Albion et auteur de deux buts en deux apparitions avec les moins de 17 ans britanniques, rejoindra l’Académie.

“Cela envoie un message puissant sur l’ambition de ce club de football.”

Le directeur de l’Académie Mark Harrison à l’arrivée de Louie Barry de Barcelone … #AVFC

– Aston Villa (@AVFCOfficial) 23 janvier 2020

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …