OFFICIEL: Atlas, exonéré Cufre. L’ancienne Rome loin après seulement 3 jours

© photo par Federico De Luca

Par un communiqué de presse publié sur son site officiel, Atlas a annoncé la libération de son entraîneur, Leandro Cufré. L’ancien joueur de Roma et de Sienne paie un début de saison négatif, dans lequel il a marqué 3 points lors des 3 premiers matchs.

Comunicado Oficial: Leandro Cufré.

🗞️: https://t.co/2UXQLNJkOq pic.twitter.com/Ex5AiQZ4Bw

– Atlas FC (@atlasfc) 30 janvier 2020

Alessandro Florenzi a atterri à Valence: l’ancien capitaine rom désormais transféré au club espagnol pour six mois et a atterri il y a quelques minutes à l’aéroport ibérique. Accueil chaleureux, entre journalistes et fans, par les Espagnols pour lui, mais la bouche reste …