OFFICIEL: Ballou Tabla quitte Barcelone B et se joint à l’Impact de Montréal

Ballou Tabla a rendu son déménagement à l’Impact de Montréal permanent après un passage à Barcelone B. L’international canadien de 20 ans, né en Côte d’Ivoire, a passé plus de deux saisons en tant que joueur de Barcelone, bien qu’il ait passé l’année dernière et un la moitié en prêt. Il est prêté au club MLS depuis août de l’année dernière, et avant cela, il était prêté à Albacete en Espagne.

«Nous sommes heureux de retrouver Ballou avec nous après ce transfert. Le talent de ce jeune Québécois n’a jamais été remis en cause. Maintenant, c’est à lui de tout faire et de rebondir », a expliqué le directeur sportif de l’Impact Olivier Renard.

Tabla a joué 30 matchs pour les réserves de Barcelone et a également joué en UEFA Youth League avec les U19 de Barcelone. Il a débuté à l’académie de l’Impact en 2012, avant de rejoindre la MLS en 2017. Ses performances ont attiré l’attention des éclaireurs de Barcelone, qui l’ont amené dans l’équipe B en 2018.

Cependant, il n’a pas progressé au club catalan et cherche à remettre sa carrière sur les rails dans son club natal.