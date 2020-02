OFFICIEL: Barcelone signe Martin Braithwaite de Leganes

Barcelone a annoncé jeudi avoir achevé la signature de Martin Braithwaite de Leganes.

Le club a été autorisé à signer d’urgence après des blessures à Luis Suarez et Ousmane Dembele et a pris la décision surprise d’opter pour Braithwaite.

Le Barça a payé sa clause de libération de 18 millions d’euros et a confirmé qu’il a signé un contrat avec le club qui court jusqu’à l’été de 2024. Il dispose d’une clause de rachat de 300 M €.

«Le FC Barcelone a payé la clause de rachat du joueur Martin Braithwaite et il n’est donc plus lié contractuellement au Club Deportivo Leganés. Le coût de la clause est de 18 millions d’euros.

“Le joueur signera un contrat avec le Club pour le reste de la saison et quatre autres jusqu’au 30 juin 2024 avec la clause de rachat fixée à 300 millions d’euros.”

Source | FC Barcelona

Braithwaite a six buts et deux passes décisives en Liga cette saison et n’est éligible à jouer dans la ligue de Barcelone qu’en 2019-20.

Son arrivée renforcera les options offensives de Quique Setien et lui permettra de donner du repos à Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati.

Bienvenue à Barcelone Martin Braithwaite!