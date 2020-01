OFFICIEL: Bony trouve une équipe. L’Ivoirien repart d’Arabie saoudite

SONDAGE

Wilfried Bony trouve une équipe. L’ancien attaquant de Manchester City, âgé de 31 ans, a signé pour le club saoudien Al Ittihad. L’Ivoirien était libre depuis juillet, après avoir quitté Swansea. Contrat jusqu’en 2022.

29.01 14:54 – officerBony trouve une équipe. L’Ivoirien repart d’Arabie saoudite

29.01 14:51 – Arsenal officiel, renfort de défense. Pris Pablo Mari

29.01 14:06 – Borussia Dortmund, clause 75 millions pour Haaland

29.01 13:54 – Officier Montpellier, Suarez rentre en Uruguay et s’installe au Nacional

29.01 13:51 – Bergwijn: “Un honneur d’être à Tottenham. Ravi d’avoir battu l’Ajax”

29.01 13:42 – Atletico Madrid, blessure musculaire pour Joao Felix. Le derby va manquer

29.01 13:36 – Arsenal, c’est fait pour Pablo Mari. Flamengo annonce son départ

29.01 13:21 – Olympiacos officiel, utilisé en toute sécurité pour l’attaque. Hassan est de retour

29.01 13:18 – Tottenham, 23 d’Eriksen a déjà un nouveau propriétaire

29.01 13:06 – Atletico Madrid, Gil Marin: “Il n’y a aucune possibilité que Lemar soit vendu”

29.01 12:36 – Manchester United, Bruno Fernandes peut arriver déjà dans la journée

29.01 12:21 – Paris Saint-Germain, Kurzawa convoqué pour le challenge de cette soirée

29.01 12:12 – Wolverhampton, le remplacement de Cutrone choisi. Podence arrive

29.01 12:06 – Officier Mayence, Maxim salue et s’envole pour la Turquie

29.01 12:03 – Bayern Munich, Muller peut partir en fin de saison. Comme en Italie

29.01 11:42 – Bayern Munich, Rummenigge ne ferme pas la porte à Sané

29.01 11:39 – Tottenham officiel, voici Bergwijn. Contrat jusqu’en 2025

29.01 11:33 – officielFortuna Dusseldorf, le technicien Funkel est libéré

29.01 11:24 – Sporting, titre de propriété suspendu en attendant des nouvelles sur Fernandes

29.01 10:33 – Les ouvertures en France – La négociation Cavani tient le coup

29.01 10:21 – Ouvertures au Portugal – Sans doute, Fernandes est originaire de United

29.01 10:03 – Ouvertures en Angleterre – Villa à Wembley, Fernandes à Old Trafford

29.01 00:38 – Paris Saint-Germain, Cavani attend l’Atletico. Mais l’Inter Miami relance

29.01 00:32 – Man United, les hooligans ciblent la maison du vice-président

29.01 00:10 – Aston Villa, offerte par 5 millions pour ramener Daniel Sturridge au premier ministre

29.01 00:00 – Portugal, succès de retour pour Porto contre Gil Vicente

28.01 23:55 – Espagne, Copa del Rey: Athlétique en quart de finale souffrant à Tenerife

28.01 23:25 – Tottenham, examens médicaux pour Bergwijn. L’annonce d’ici demain soir

28.01 23:20 – Angleterre, Rooney revient au but à la maison après 771 jours

28.01 23:05 – Coupe de France, Monaco éliminé. Saint-Etienne passe par “Louis II”

