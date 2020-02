OFFICIEL: Brescia, le technicien Eugenio Corini disculpé

SONDAGE

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Brescia Calcio annonce qu’elle a augmenté Eugenio Corini de la position d’entraîneur de la première équipe. La Société remercie M. Corini et tout son personnel pour le professionnalisme, le dévouement et l’engagement manifestés.

Communiqué de presse.

▶ ️ https://t.co/XL9DhQxJhO#ForzaBrescia🔵⚪️🦁 pic.twitter.com/ir3BzMDUtq

– Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) 5 février 2020

1er étage

Mundo Deportivo rapporte quelques déclarations d’Eric Abidal confirmant son intérêt pour Lautaro Martinez. Et il admet que l’accord n’est pas impossible: “Aujourd’hui, je n’ai aucune idée du budget. Il me suffit d’exercer mes fonctions, d’anticiper les décisions, d’être toujours au courant de ce qui se passe …