OFFICIEL: Catanzaro, Bleve arrive en prêt de Lecce

© photo par Sarah Furnari / TuttoLegaPro.com

US Catanzaro 1929 annonce qu’il a acheté, temporairement et jusqu’au 30 juin 2020 à US Lecce, les droits du gardien de but sur les performances sportives Marco Bleve. Né en 1995, le footballeur a commencé sa carrière dans la formation des Pouilles et, après son arrivée à Martina Franca (36 apparitions dans la saison 2014-2015), il est revenu avec les Giallorossi, toujours en Serie C, pour deux autres tournois, avant à vendre à Ternana en Serie B. La saison dernière, il a commencé une nouvelle aventure avec son équipe à domicile, dans laquelle il a participé à la course qui l’a amenée au sommet.

✍🏻 Eagles, de Lecce voici le gardien Bleve 🧤

📄 Le communiqué de presse officiel https://t.co/DF0PBDYp5U pic.twitter.com/Zb9pELKHxH

– États-Unis Catanzaro 1929 (@ UsCatanzaro1929) 25 janvier 2020

