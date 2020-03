Officiel, Champions et Ligue Europa suspendus: le communiqué

Après la suspension du Serie A et le choix de jouer plusieurs matchs européens à huis clos, la nouvelle est venue de la positivité de Daniele Rugani et Manolo Gabbiadini au virus. Les joueurs du Real Madrid sont également mis en quarantaine, qui s’entraînent dans la même structure que l’équipe de basket de Madrid. Même les prélèvements effectués sur certains de ces basketteurs auraient été positifs. En Angleterre, Mikel est positif Arteta et Hudson-Odoi. L’UEFA a donc décidé de suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Le communiqué de presse

“À la lumière des développements dus à la propagation du COVID-19 en Europe et des décisions connexes prises par différents gouvernements, tous les matches des compétitions interclubs de l’UEFA prévus la semaine prochaine sont reportés”.