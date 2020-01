OFFICIEL: Cosenza, Asencio prêtés jusqu’à la fin de la saison

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

source: ilcosenza.it

Le Cosenza Calcio Club annonce qu’il a acquis temporairement le droit aux performances sportives du footballeur Raúl José Asencio Moraes, originaire de l’A.C. Pise 1909, où il a joué la première partie de la saison en cours. L’attaquant, né à Vila-real, en Espagne, le 20 mai 1998, a signé un accord jusqu’au 30 juin 2020. Il a grandi dans le secteur de la jeunesse de Gênes, qui l’a emmené du Burriana (club amateur espagnol) le faisant signer un contrat de trois ans. À l’été 2017, il a été prêté à Avellino, avec lequel il a fait ses débuts chez les professionnels à 19 ans. L’année blanc-vert se termine avec 6 buts en 31 apparitions. La saison suivante, son transfert a été officialisé, toujours prêté, à Bénévent, où il a atteint la cible à trois reprises en 21 matchs. Il est maintenant temps de commencer une nouvelle expérience en Serie BKT avec le maillot des Wolves!

🐺 Nous souhaitons la bienvenue à Raúl #ASENCIO dans le pack!

↪️ Le communiqué de presse officiel du transfert https://t.co/GHfu2c6Ljk pic.twitter.com/hGqJmxr4VU

– Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) 17 janvier 2020

Autres actualités Serie B

Le marché des transferts a démarré et la semaine qui s’achève a donné plusieurs renforts au marché. Quels sont les plus importants? Nous vous le rappelons ici. Pour mémoire, nous n’avons considéré que les offres annoncées de lundi à aujourd’hui: pour cette raison, …