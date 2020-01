OFFICIEL: Enric Gallego quitte Getafe: se rend à Osasuna

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Par le biais de ses canaux officiels, Osasuna a annoncé l’arrivée de l’attaquant Enric Gallego. Le joueur, né en 1986, quitte la Getafe en prêt gratuit avec une obligation de remboursement fixée à 2 millions (plus un autre bonus de 2,5) uniquement en cas de salut. Dans ce cas, il signera un contrat jusqu’en juin 2022.

COMMUNICATION OFFICIELLE | #Osasuna logra la cesión de Enric Gallego.

▶ ️https: //t.co/Iq7h1TrdAj pic.twitter.com/H5AmJm1cIg

– C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 28 janvier 2020

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

28.01 11:24 – l’officier Enric Gallego quitte Getafe: il se rend à Osasuna

28.01 11:18 – Arsenal, Pablo Mari part. Jésus: “Il n’y a aucune intention d’y renoncer”

28.01 11:12 – Leicester, 2 équipes recherchent Slimani: Solskjaer et Mourinho s’en occuperont

28.01 11:03 – Valladolid officiel, a frappé Ben Arfa. Le Français était libre

28.01 00:10 – Atletico Madrid, Cerezo melina sur Cavani: “Il n’y a rien”

27.01 23:40 – Barcelone, Bartomeu confirme: “Rodrigo? Son nom est sur la table”

27.01 23:35 – Elche, Martin sur Villar: “Il a perdu deux kilos du stress du transfert”

27.01 23:25 – Real Valladolid, Ben Arfa a passé les visites: arrivée officielle

27.01 23:10 – PSG, ag. Thiago Silva: “Le club n’est pas encore venu pour le renouvellement”

27.01 23:05 – Monaco, Moreno défend Fabregas: “Je ne comprends pas les sifflets”

27.01 22:49 – Valence, le président Murthy à Barcelone pour le transfert de Rodrigo

27.01 22:04 – PSV, Bergwijn répond aux critiques: “J’ai traité comme un rat d’égout”

27.01 21:12 – officiel CSKA Sofia, Stefano Beltrame arrive de la Juventus

27.01 20:49 – Dortmund, ag. Hakimi: “Bayern grand club mais pas de contact”

27.01 20:08 – Slavia Prague autorise les visites médicales de Soucek à West Ham

27.01 18:36 – officiel Hertha Berlin, abattu Tousart. Il reste à Lyon jusqu’en juin

27.01 18:03 – Arsenal, offre pour Pablo Mari: prêt avec droit de rachat

27.01 17:57 – Burnley officiel, renouvelle le milieu de terrain Mumbongo

27.01 17:24 – Arsenal, Ceballos vers le retour en Liga. Mais le Real s’oppose à Valence

27.01 17:21 – Strasbourg, Djiku dans la fenêtre: Eintracht et Monaco sur le défenseur

27.01 17:04 – Officiel national, l’Argentin Claudio Yacob arrive de Nottingham

27.01 16:42 – officier Nice, a pris Dan Ndoye. Il restera à Lausanne jusqu’en juin

27.01 16:18 – tmwManchester Utd, Antero Henrique pourrait arriver en tant qu’homme de marché

27.01 15:27 – Officier Feenoord, a pris l’attaquant Bozenik. Contrat jusqu’en 2024

27.01 14:46 – tmw Atletico Madrid-Cavani, il peut être fermé demain: le dernier

27.01 13:39 – Tottenham officiel, le gardien Austin prêté à Viborg

27.01 13:27 – Officier Leas, tir d’attaque. Le français Augustin arrive

27.01 13:12 – Lyon, Tousart à Berlin pour des visites médicales et signature du contrat

27.01 12:42 – Lyon, un autre renfort en vue. Juninho: “Bruno Guimaraes atteint 95%”

27.01 12:21 – Lille, heures décisives pour Soumare: Manchester United et Chelsea espèrent

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …