Officiel, Europa League sur le terrain: la déclaration de l’UEFA

“À la lumière de l’évolution récente de la propagation de Covid 19 en Europe et des changements dans l’analyse de l’OMS, l« UEFA aujourd’hui, il a invité des représentants de ses 55 associations, ainsi que les comités des clubs européens et des ligues européennes et un représentant de la FIFPro, pour participer à des visioconférences Mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à la diffusion. Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, Euro 2020 compris. D’autres communications seront publiées après ces réunions. ”

Il s’agit de la déclaration dans laquelle l’UEFA “répond” aux derniers événements concernant l’urgence du coronavirus. Mais qu’en est-il de la Ligue des champions et de la Ligue Europa?

Nous passons à la suspension

Ligue des champions et Ligue Europa ils ne sont pas encore officiellement suspendus, mais nous allons dans cette direction. Alors pour que le fonctionnaire attende à nouveau, le choix a été reporté pour le moment.

En accord avec tout cela, les matchs de Ligue Europa programmés ce soir devraient donc être joués.