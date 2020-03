OFFICIEL: européen jusqu’en 2021 | Primapagina

L’avenir du football européen se décide à Nyon, arrêté en raison de l’urgence du coronavirus. la uefa a mis fin à la première conférence téléphonique avec Eca et les ligues européennes peu après midi, à 13 heures, une autre a commencé avec les 55 fédérations associées, mais une décision pour l’Européen a déjà été prise. Oui, car l’Euro2020 recule d’un an, à l’été 2021.

CHAMPIONNATS PRIORITAIRES – Le fonctionnaire est arrivé, avec des championnats qui arriveront donc à leur épanouissement régulier en été, sans la pression de devoir en finir avec des situations impromptues en raison de l’urgence de la compétition continentale pour les équipes nationales. Par conséquent, une priorité Serie A, Bundes, Liga, Premier, Ligue 1 et toutes les autres compétitions nationales, avec l’européenne, itinérante, qui salue l’été prochain. Et pas en hiver, comme le propose Infantino: le risque de révolutionner la prochaine saison n’aimait pas non plus les clubs. Alors allez-y, en attendant l’officiel: du 11 juin au 11 juillet 2021, le prochain Européen sera joué.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – L’UEFA officielle est arrivée. En raison de l’urgence du coronavirus, le Championnat d’Europe de football a été déplacé d’un an, à l’été 2021. Le communiqué souligne que “l’accueil de toutes les personnes impliquées dans le jeu est notre priorité. Ce changement aidera toutes les compétitions nationales à terminer leur saison. Tous les matches de l’UEFA, y compris les matches amicaux, pour les clubs et les équipes nationales sont actuellement suspendus jusqu’à nouvel ordre. “

GROUPES DE TRAVAIL –Deux groupes de travail seront créés après aujourd’hui: d’une part, ceux qui discuteront des calendriers, y compris ceux des Champions et de la Ligue Europa, de l’autre, ceux qui traiteront des questions financières.