Officiel européen reporté à l’été 2021

La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs jours, mais maintenant le fonctionnaire est arrivé: leeuropéen prévu pour cet été a été déplacé d’un an. Une décision inévitable, étant donné l’urgence presque mondiale due à Covid-19.

L’UEFA est désormais officielle: le championnat d’Europe se jouera l’été prochain

Le championnat d’Europe se jouera donc en 2021, en été. En attendant l’annonce, en attendant l’UEFA, l’association norvégienne via son compte Twitter. Les dates devraient être les suivantes: course inaugurale le 11 juin et finale le 11 juillet.

Outre les raisons évidentes de santé et de sécurité, le déplacement de la compétition était le seul moyen de permettre aux différentes fédérations européennes (et non européennes) de terminer régulièrement la saison, quoique avec quelques semaines de retard.