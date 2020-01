OFFICIEL: Fede Valverde suspendu pour le match à domicile du Real Madrid contre Séville

La Fédération espagnole de football a confirmé que le milieu de terrain du Real Madrid, Fede Valverde, avait été suspendu pour un match en raison du carton rouge qu’il avait vu lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne de dimanche 2020, ce qui signifie qu’il manquerait le match à domicile de Madrid contre Séville ce samedi prochain.

L’article 56.8 du Règlement disciplinaire de la Fédération espagnole de football établit que les suspensions de la Supercoupe d’Espagne se répercuteront sur la Liga, quelle que soit leur ampleur réelle.

Valverde est un joueur déterminant pour Zinedine Zidane et un partant incontesté, il sera donc difficile pour l’entraîneur français de remplacer sa présence physique au milieu de terrain. De plus, Séville est une équipe axée sur la possession de Julen Lopetegui, donc Zidane aura une décision importante à prendre ce samedi.

Un milieu de terrain de quatre hommes composé de Casemiro, Kroos, Modric et Isco avec Benzema et très probablement Rodrygo en amont pourrait être le XI le plus probable du Real Madrid, bien que James Rodriguez puisse également faire son retour dans l’alignement.