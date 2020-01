OFFICIEL: Flamengo, Pedro Guilherme vient de la Fiorentina

SONDAGE

Le Flamengo a officialisé l’achat de l’attaquant à la Fiorentina Pedro Guilherme. Le joueur brésilien, acheté par le Viola à Fluminense l’été dernier, signe pour le club rubronegro quittant la Serie A après une poignée de minutes jouées et sans avoir marqué même un but. C’est la déclaration du club qui viole: “ACF Fiorentina communique qu’elle a temporairement transféré jusqu’au 31 décembre 2020 avec le droit de rachat, le droit aux performances sportives du footballeur ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme au Clube de Regatas do Flamengo”.

Il est toujours bon de rentrer à la maison. #DeVoltaPraCasa pic.twitter.com/bHivtKLWfL

– Flamengo (@Flamengo) 23 janvier 2020

Leipzig a tiré pour Dani Olmo. L’objectif de marché de Milan, le milieu de terrain de la classe 98 du Dinamo Zagreb est à un pas de déménager en Allemagne. Fumée blanche à proximité. Milan s’éloigne, Olmo à Leipzig …