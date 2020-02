OFFICIEL: Florentia San Gimignano, Stéphanie Roche quitte le club: “Pas un choix facile”

Les rues de Stéphanie Roche et Florentia San Gimignano se sont séparés après deux saisons. La footballeuse irlandaise a en effet annoncé ses adieux au club toscan et son retour dans son pays pour des raisons professionnelles. Voici les mots de l’attaquant né en 1989: «Je suis très triste de quitter Florentia San Gimignano, tout d’abord je tiens à remercier toutes les personnes du club qui m’ont toujours fait sentir le bienvenu. Ma décision de quitter l’équipe n’a pas été facile, mais Je dois retourner en Irlande pour suivre mes projets de travail de plus près. Je continuerai à jouer dans mon ancienne équipe, le Peamount Utd, mais je tiens à remercier tous mes compagnons, le personnel technique, la direction et tous les fans fantastiques qui a fait de San Gimignano notre forteresse! Je continuerai à suivre le club et je vous souhaite le meilleur. Allez Sangi! “

